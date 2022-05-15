خطوات تجديد بطاقة الهوية الإماراتية اون لاين والرسوم المطلوبة

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عمر شويل - جدة خطوات تجديد بطاقة الهوية الإماراتية اون لاين، حيث تعد البطاقة الشخصية هي شرطا إلزاميا على كل مواطن أو مواطنة يعيش بدولة الإمارات وجب عليه استخراج بطاقة هوية كما تشترط الحكومة الإماراتية على مواطني دول مجلس الخليج العربي والمقيمين والوافدين باستخراج بطاقة الهوية الإماراتية وفقا إلي بعض الشروط، حيث يتمكن من تنطبق عليه الشروط تقديم طلب إلي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للحصول علي البطاقة في حالة انتهاء صلاحية البطاقة يمكنه تقديم طلب لتجديد بطاقة الهوية، حيث تحتوي البطاقة على البيانات الشخصية للمواطن والتي من خلالها يستطيع الاستفادة من الخدمات الحكومية والمشاركة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي سواء من خلال التصويت أو الترشح، بشرط أن تكون هذه البطاقة سارية، وتعد أهمية صلاحية البطاقة في الكثير من الأمور مثل الحصول علي الخدمات البنكية أو السفر عبر المطارات أو تجنب الوقوع في الغرامات في عدم التجديد، لذا نقدم لكم عبر موقع ثقفني خطوات تجديد الهوية والإجراءات المطلوبة في حالة فقدان البطاقة وكذلك الرسوم المقررة.

تجديد بطاقة الهوية الإماراتية

يجب علي المواطنين والمواطنات القيام بإجراءات تجديد الهوية خلال شهر من انتهاء صلاحيتها وذلك تجنبا للوقوع في غرامات التأخير والتي تصل إلى 20 درهم يوميا بحد اقصي ألف درهم شهريا، لذا يلزم علي المواطن تقديم طلب للتجديد قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، حيث تقوم الهيئة الاتحادية للهوية بإرسال رسائل نصية للمواطنين قبل انتهاء مهلة صلاحية البطاقة، حيث يحق للمواطنين الإماراتيين القيام بتقديم طلب لتجديد بطاقة الهوية قبل انتهاء صلاحية البطاقة بمدة زمنية تصل إلي 6 اشهر، أما بالنسبة إلي الموطنيين المقيمين في الإمارات من دول الخليج العربي أو الوافدين فلا يحق لهم تجديد بطاقة الهوية إلا في موعدها فقط.



خطوات تجديد بطاقة الهوية الإماراتية أون لاين



يتمكن المواطنين في دولة الإمارات من تجديد بطاقة الهوية الوطنية اون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. الضغط علي الخدمات الإلكترونية. الضغط علي (تجديد هوية مواطن) تسجيل الدخول أو إذا كان ليس لديك حساب قم بإنشاء حساب. تسجيل البيانات المطلوبة ثم قم بإرفاق صورة شخصية جديدة لك. عليك بتأكيد البصمة الخاصة بك. بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة يمكنك استلام بالبطاقة بعد صدورها مباشرة.

خطوات الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية بدل تآلف أو فاقد

يستطيع المواطنين الحصول علي بطاقة الهوية الإماراتية في حالة فقدانها أو ضياعها من خلال التوجه إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتقديم طلب للحصول علي بطاقة سواء بدل تآلف أو بدل فاقد وذلك بعد اتباع بعض الخطوات:

التوجه إلي احد مراكز (سعادة المتعاملين) التابع إلي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للإبلاغ عن فقدان أو تلف الهوية. القيام بطلب بطاقة جديدة بدل المفقودة أو التالفه تحمل نفس بيانات البطاقة القديمة. تقوم الهيئة بإيقاف البطاقة القديمة من جميع المعاملات، ثم تقوم الهيئة بإصدار شهادة تحمل لك نفس رقم الهوية، وفي حالة كان المتقدم يرغب ببطاقة بدل تآلف يجب تقديم اصل البطاقة القديم.

رسوم استخراج بطاقة بدل تآلف أو فاقد

يستوجب على الراغبين في تجديد البطاقة في حالة فقدان أو تلف البطاقة سداد الرسوم المقررة والتي تبلغ قيمتها التالي:

رسوم تقديم الطلب 70 درهما في حالة التقديم من خلال مكاتب الطباعة أو 40 درهما في حالة التقديم عبر الإنترنت.

رسوم فقدان أو تلف البطاقة 300 درهما.

رسوم طلب الخدمة الفوري 150 درهما

حيث يتم تسليم البطاقة من احد مراكز سعادة المتعاملين، حيث من المتوقع أن يتم تسليم البطاقة (بدل فاقد/تآلف) في مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة من تقديم الطلب، حيث يتم استلام المتقدم رسالة نصية موضح بها جاهزية البطاقة الجديدة، ويتطلب بعدها المستفيد التواصل مع هيئة البريد للتنسيق معهم لاستلام البطاقة.

تحديث بيانات بطاقة الهوية

يجب علي المواطنين تحديث بيانات بطاقة الهوية في حالة حدوث أي تغيير في البيانات في مدة أقصاها 30 يوم من حدوث حالة التغيير، والذي يتم من خلال إبلاغ احد (مركز سعادة) المنتشر في الإمارات بالتغييرات الجديدة في البيانات، حيث يتوجب علي المواطن أو المواطنة الذي حدث لديهم تغيير في بيانات الهوية بالتوجه إلي مركز سعادة مصطحبا معه البطاقة القديمة أو جواز السفر وتقديم طلب تعديل البيانات.

متي يتم تجديد الهوية ؟

أوضحت الحكومة الإماراتية أن الموعد المحدد لتجديد الهوية الوطنية يبدأ قبل 6 اشهر من موعد إنتهاء الهوية الوطنية اي تقريباً 180 يوم قبل الإنتهاء.

كم يستغرق تجديد الهوية؟

لا يستغرق استخراج أو تجديد الهوية أكثر من 48 ساعة من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

كما يتمكن المواطن من استخراج بطاقة الهوية لاول مره في الإمارات تتطلب منك الدخول على منصة الخدمات الإلكترونية وتقديم الطلب عبر الاستمارة الالكترونية عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حيث يتمكن المواطن من الحصول على البطاقة خلال 24 ساعة بشرط سداد الرسوم المطلوبة وذلك في حالة استخراج البطاقة لأول مرة أو من خلال البطاقات المنتهية او بدل التالف أيضاً.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح خطوات تجديد بطاقة الهوية الإماراتية اون لاين والرسوم المطلوبة.