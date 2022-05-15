اليكم طرق تسديد المخالفات المرورية مجانا 2022 وشروط الاعتراض

التعرف على كيفية سداد المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية 2022 بشكل مجاني وكيفية تقديم اعتراض على المخالفات، هي واحدة من أهم الخدمات التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص في جميع انحاء المملكة العربية السعودية من أصحاب السيارات بالأنواع المختلفة، حيث يحتاج الكثير من الأشخاص الى الاستعلام الكترونيا بدون الحاجة الى التنقل الى المكاتب المختلفة التابعة لهيئة المرور في المملكة العربية السعودية، وهي خدمة هامة تقدمها وزارة الدخلية السعودية بسهولة الكترونيا الأشخاص من المواطنين والمتواجدين في السعودية، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح طرق تسديد المخالفات المرورية مجانا 2022 وشروط الاعتراض.

طرق تسديد المخالفات المرورية مجانا 2022

وقد وفرت وزارة الداخلية السعودية اكثر من طريقة يمكن اتباعها في تسديد المخالفات المرورية والاستعلام عنها، ومن اهم هذه الطرق التي توفر الوقت والجهد على العملاء ما يلي.

يمكن الاستعلام وسداد المخالفات من خلال التواصل عبر الرقم المخصص لهذه الخدمة وهو الرقم 989.

أو عن طريق السداد والاستعلام الكترونيا من خلال التوجه الى موقع منصة أبشر الالكترونية مباشرة واختيار الخدمة من بين الخدمات الالكترونية المتاحة.

كما يمكن أيضا الدفع من خلال ماكينات الصراف الآلي التي تتيح القيام بالسداد مباشرة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة ابشر 2022

ومن أسهل وأفضل الطرق الخاصة بالاستعلام عن المخالفات المرورية، هي الاستعلام الكترونيا من خلال منصة أبشر، من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم اختبار التوجه الى منصة ابشر مباشرة.

مباشرة. تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

اختيار الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع.

تحديد خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ادخال رقم الهوية الوطنية ومن ثم اختيار الاستعلام لتظهر كافة التفاصيل على الفور.

كيفية تقديم اعتراض او المخالفات المرورية

تتيح الهيئة العامة للمرور في السعودية تقديم اعتراض على المخالفات الالكترونية المحررة ضد العميل، والتي يتم تسجيلها بشكل الكتروني عبر منصة أبشر الالكترونية، على أن يتم الالتزام بضوابط تسجيل الاعتراض على المخالفة ومن أهم الضوابط ألا تتجاوز المدة الخاصة بتسجيل الاعتراض على المخالفة اكثر من 30 يوم من وقت تسجيل المخالفة.