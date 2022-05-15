انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى الصومال

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، أنه فى فى الجولة الأولى من الانتخابات صوّت 328 نائبا من أصل 329 من إجمالى عدد نواب بمجلسى الشعب والشيوخ، حيث يتنافس فى الانتخابات الرئاسية، التى تجرى فى العاصمة مقديشو، فى الجولة الأولى 36 مرشحا، بعد استقالة خمس مرشحين قبيل انطلاق التصويت اليوم.

وأعلن رئيس مجلس الشعب للبرلمان الصومالى الفيدرالى السيد شيخ آدم محمد نور مدوبى، أن المرشحين الأربعة الحاصلين على أكثر الأصوات فى الجولة الأولى سيخوضون الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، موضحا أن المرشحين هم سعيد عبدالله دنى رئيس ولاية بونتلاند، حصل على 65 صوتا، ومحمد عبدالله فرماجو الرئيس المنتهية ولايته وحصل على 59 صوتا، وحسن شيخ محمود الرئيس الصومالى السابق، وحصل على 52 صوتا، وحسن على خيرى رئيس الوزراء السابق، حصل على 47 صوتا.