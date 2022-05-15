لبنان: أكثر من 3 ملايين لبناني يشاركون غدا في الانتخابات النيابية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 15 مايو 2022 07:05 مساءً - دوت الخليج :- أنهت الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، تحضيراتها للانتخابات النيابية العامة التي ستجري يوم غد الأحد في مختلف المناطق اللبنانية.

ووسط إجراءات أمنية مكثفة اتخذها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، باشرت الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية عملية تسليم صناديق الاقتراع لرؤساء الأقلام ومساعديهم في مراكز الانتخاب على أن تفتح صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة من صباح يوم غد.

ووفقا للأرقام الرسمية، فإن عدد اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع يبلغ نحو3.97 مليون ناخب.

وعشية بدء الاقتراع توقفت كل الحملات الانتخابية وتحركات المرشحين بموجب أحكام قانون الانتخاب الذي يفرض بندا جزائيا عنوانه" الصمت الانتخابي".

وتشهد الدورة الانتخابية الحالية في لبنان منافسة استثنائية بين مختلف الأحزاب والتيارات السياسية والحزبية المتنافسة سعيا للحصول على أكثرية المقاعد في البرلمان، علما أن المجلس النيابي الجديد سينتخب رئيسا جديدا للجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشال عون الذي ستنتهي ولايته في الخريف المقبل.

--(بترا)

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