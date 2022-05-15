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كودات ببجي غير مستعملة BUBG Mobile من خلال الموقع الرسمي

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عمر شويل - جدة يحتاج اللاعبين الى المزيد من كودات ببجي غير مستعملة من اجل ما تعمل عليه هذه الاكواد الصالحة للاستعمال من فوز اللاعب بأعداد كبيرة من الشدات وما تعمل عليه من شراء كافة الأمور التي يحتاج أليها اللاعب من السلاح والذخائر وما الى ذلك، حيث يستطيع لاعبي اللعبة BUBG Mobile استرداد هذه الاكواد والحصول على عدد من جوائز اللعبة ومكافئات متعددة.

كودات ببجي غير مستعملة

اشتهرت لعبة BUBG Mobile في الآونة الأخيرة بشكل كبير بين مختلف الفئات العمرية الكبار والصغار، واصبح لها صيت واسع في اكثر من بلد عربي واجنبي، بالإضافة الى مشاركتها عبر اكثر من 5000 لاعب على مستوى العالم، ومن اجل الاستمرار في اللعب والاستمتاع بقوة والفوز في القتال يجب متابعة الاكواد الخاصة باللعبة بهدف الوصول الى كودات ببجي غير مستعملة.

كودات ببجي غير مستعملة BUBG Mobile من خلال الموقع الرسمي
كودات ببجي غير مستعملة BUBG Mobile من خلال الموقع الرسمي

اكواد استرداد ببجي 2022

ثم متابعة اكواد ببجي موبايل الخاصة بلعبة ببجي وما اشتهرت عليه من العنف المسيطر عليها والقتل الذي يشع منها في كافة المراحل من اهم الأمور بالنسبة لهذه اللعبة، وذلك من اجل الحصول الدائم على اكواد غير منتهية الصلاحية والتي يكون منها

  • كود D7OFYU5NO
  • كود SFG1OD33,
  • وكود TQ1ZBZ76F
  • كود R89FPLM9S.
  •  وكود TIFZBHZK4A
  • كود QEJZLC1Z5M4.
كودات ببجي غير مستعملة BUBG Mobile من خلال الموقع الرسمي
كودات ببجي غير مستعملة BUBG Mobile من خلال الموقع الرسمي

اكواد ببجي شدات

يرغب الكثير من اللاعبين في لعبة ببجي الشقية للقتال العالمي والذي يستوعب مشاركة الأصدقاء من مختلف بلاد ودول العالم اجمع ما يكون من استبدال الاكواد من اجل الحصول على النقاط التي تفيد اللاعب في اللعب باحترافية كبرى وبقوة تمكنه من الفوز، ويجب على اللاعب في هذا الصدد استبدال الاكواد في الموقع الرسمي للعبة مع ملاحظة كون تلك الاكواد المستبدل صالحة للاستعمال والتي تكون مثل:

  •  BIFOZBZE6Q
  •  R89FPLM95
  •  BMTDZBZPRD

رمز استرداد UC شدات

يتمثل رمز استرداد شدات ببجي UC في UCBYSD6600 والذي يعمل على تمكين اللاعب من الحصول على عدد 600 من الشدات، ويجب ملاحظة كون أن الاكواد يجب إن تستعمل لمرة واحدة من اجل آن تكون صالحة وألا تفقد هذه الصلاحية بالنسبة للاعب الذي يمكنه استعمال مختلف الكودات في الاستبدال والحصول على الجوائز المختلفة من السلاح والملابس والشدات

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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