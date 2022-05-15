نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كودات ببجي غير مستعملة BUBG Mobile من خلال الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج اللاعبين الى المزيد من كودات ببجي غير مستعملة من اجل ما تعمل عليه هذه الاكواد الصالحة للاستعمال من فوز اللاعب بأعداد كبيرة من الشدات وما تعمل عليه من شراء كافة الأمور التي يحتاج أليها اللاعب من السلاح والذخائر وما الى ذلك، حيث يستطيع لاعبي اللعبة BUBG Mobile استرداد هذه الاكواد والحصول على عدد من جوائز اللعبة ومكافئات متعددة.

كودات ببجي غير مستعملة

اشتهرت لعبة BUBG Mobile في الآونة الأخيرة بشكل كبير بين مختلف الفئات العمرية الكبار والصغار، واصبح لها صيت واسع في اكثر من بلد عربي واجنبي، بالإضافة الى مشاركتها عبر اكثر من 5000 لاعب على مستوى العالم، ومن اجل الاستمرار في اللعب والاستمتاع بقوة والفوز في القتال يجب متابعة الاكواد الخاصة باللعبة بهدف الوصول الى كودات ببجي غير مستعملة.

اكواد استرداد ببجي 2022

ثم متابعة اكواد ببجي موبايل الخاصة بلعبة ببجي وما اشتهرت عليه من العنف المسيطر عليها والقتل الذي يشع منها في كافة المراحل من اهم الأمور بالنسبة لهذه اللعبة، وذلك من اجل الحصول الدائم على اكواد غير منتهية الصلاحية والتي يكون منها

كود D7OFYU5NO

كود SFG1OD33,

وكود TQ1ZBZ76F

كود R89FPLM9S.

وكود TIFZBHZK4A

كود QEJZLC1Z5M4.

اكواد ببجي شدات

يرغب الكثير من اللاعبين في لعبة ببجي الشقية للقتال العالمي والذي يستوعب مشاركة الأصدقاء من مختلف بلاد ودول العالم اجمع ما يكون من استبدال الاكواد من اجل الحصول على النقاط التي تفيد اللاعب في اللعب باحترافية كبرى وبقوة تمكنه من الفوز، ويجب على اللاعب في هذا الصدد استبدال الاكواد في الموقع الرسمي للعبة مع ملاحظة كون تلك الاكواد المستبدل صالحة للاستعمال والتي تكون مثل:

BIFOZBZE6Q

R89FPLM95

BMTDZBZPRD

رمز استرداد UC شدات

يتمثل رمز استرداد شدات ببجي UC في UCBYSD6600 والذي يعمل على تمكين اللاعب من الحصول على عدد 600 من الشدات، ويجب ملاحظة كون أن الاكواد يجب إن تستعمل لمرة واحدة من اجل آن تكون صالحة وألا تفقد هذه الصلاحية بالنسبة للاعب الذي يمكنه استعمال مختلف الكودات في الاستبدال والحصول على الجوائز المختلفة من السلاح والملابس والشدات