حجز موعد مستشفى قوى الأمن نفاذ تسجيل دخول

مستشفي قوي الأمن، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة حجز موعد مستشفى قوى الأمن نفاذ، التي تعتبر أحد أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها مستشفي قوي الأمن في المملكة، حيث تعد مستشفى قوى الأمن واحدة من أهم المستشفيات العسكرية في المملكة العربية السعودية، والتي تتميز بتوافر فريق طبي مؤهل بشكل كبير وعلى أعلي مستوى من الخبرة والكفاءة المهنية، علاوة علي ذلك بأن المستشفي تشمل جميع التخصصات الطبية التي يبحث عنها كل شخص، لذا حرصت المستشفى على توفير الخدمات الطبية المتنوعة التي تساعد المرضى علي الراحة، ومن خدمات المستشفي خدمة حجز موعد، وسوف نوضح لكم طريقة حجز موعد في مستشفي قوي الأمن.

حجز موعد مستشفى قوى الأمن نفاذ

يستطيع أي مواطن في المملكة أن يقوم بحجز موعد مستشفى قوى الأمن نفاذ بواسطة الموقع الإلكتروني الخاص بالمستشفي على الإنترنت، ويتم ذلك من إتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول لموقع المستشفي الإلكتروني: مستشفي قوي الأمن.

النقر للدخول من خلال بوابة النفاذ الموحد.

يجب إدراج اسم المستخدم، وكلمة المرور المسجل في منصة أبشر في المكان المخصص لذلك.

إدراج الرمز المرئي في المكان المحدد لذلك.

النقر على تسجيل الدخول.

تسجيل رقم الجوال واتباع التعليمات الخاصة بالتسجيل من أجل التأكد من الرسالة النصية، ثم تفعيل للتحقق من خلال السياسات.

التوجه إلى تبويب (خدمات المرضى الإلكترونية).

تسجيل رقم الملف الطبي، والاسم الخاص بالمريض، تسجيل رقم الجوال، والأرقام التي تخص الطوارئ، وباقي البيانات الأخري.

الضغط على (حجز موعد) سواء بعيادات طب الأسرة والمجتمع أو حجز موعد بعيادات غرب الرياض.

تحديد توقيت الحجز الخاص بالموعد في مستشفى قوى الأمن، ثم تأكيد الحجز.

تطبيق مستشفى قوى الأمن

وفرت مستشفى قوى الأمن تطبيق إلكتروني خاص بالجوال يمكن تحميله لجميع أجهزة الجوال سواء الأندرويد أو الآيفون، ويوفر التطبيق فرصة جيدة لجميع المواطنين بأداء جميع الخدمات بشكل إلكتروني سريع عن بُعد من الجوال في أي وقت وبأي مكان، ويمكن من خلال التطبيق حجز موعد بالمستشفي من خلال حساب المريض المسجل بنفاذ والمسجل في أبشر، وغيرها من الخدمات الإلكترونية المتوفرة علي مدار 24 ساعة.