كيفية التسجيل في منصة دروب دورات تدريبية مجانية للسعوديين والسعوديات فقط

كيفية التسجيل في منصة دروب وهي منصة إلكترونية متطورة من قبل صندوق التنمية البشرية (برنامج هدف) مدعومة من وزارة الموارد البشرية، تحتوي هذه المنصة على مجموعة من البرامج لمساعدة المواطنين والمواطنات (سعوديين الجنسية) في زيادة فرص التوطين، الطلاب وأصحاب الأعمال والشركات من القطاع الخاص، وذلك بإتاحة مجموعة كبيرة من البرامج في مجالات مختلفة تشمل سكرتارية، تصوير، مهارات الحاسب الآلي، مهارات التواصل مثل خدمة العملاء وغيرها، مندوب تأمين..وغيرهم من تخصصات ومجالات أخرى، تمكنك من تطوير مهارات لكي تصبح من الكوادر للتعيين في أي وظيفة تريدها.

كيفية التسجيل في منصة دروب

في حالة إن لم يكن لديك حساب شخصي من قبل عليك تسجيل البيانات عبر موقع دروب

أو تسجيل الدخول عبر منصة دروب بالضغط على كلمة دروب أعلى اليمين ليصلك بالصفحة الرئيسية.

إذا كان لديك حساب مسجل على طاقات يمكنك الضغط على أيقونة اليسار (مستخدم طاقات) عند تسجيل الدخول.

اختر من القائمة الرئيسية الدورات الإلكترونية أو مسار التدريب أو مسارات التوطين.

ومنها حدد البرنامج الذي تريده من خلال التصنيفات الظاهرة أمامك.

ثم اضغط على كلمة سجل الآن والتي تٌظهر الدورات المسجل فيها.

بعد ذلك اضغط على ابدأ لكي تظهر معلومات البرنامج التدريب ومن ثم إلى إذهب إلى دورة بدء برنامج تدريبي.

الشهادات المعتمدة من منصة دروب

تقدم المنصة نوعان من الشهادات الأولى (شهادة إتمام برنامج تدريبي) يحصل عليها المتدرب عند إتمام متطلبات البرنامج التدريبي، وشهادة مسار إتمام مسار تدريبي وهي يحصل عليها عندما يقوم بإتمام كل البرامج التدريبية الموجودة في مسار عبر موقع دروب، علماً بأن جميع الشهادات موثقة أي معتمدة وعليها شعار صندوق تنمية الموارد البشرية هدف ومنصة دروب أيضاً.

شروط التسجيل في منصة دروب

لا توجد شروط محددة إلا أن لا يقل العمر المتقدم أو المتقدمة عن 18 سنة فيما فوق ويشترط الجنسية السعودية فقط، أما للحصول على الشهادة فيجب إتمام جميع البرامج بنسبة اجتياز لا تقل عن 70% من أجل أخذ شهادة معتمدة من دروب، كما تستطيع طباعتها من خلال الموقع بالضغط على كلمة (النتائج) ومن ثم طلب الشهادة، يليها (معاينة) ثم تقدر أن تطبع شهادتك بسهولة.