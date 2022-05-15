نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء وكيفية حجز طلب عبر تطبيق توكلنا أو اعتمرنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء المكان الواقع في المسجد النبوي بين المنبر وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي محدده بالسجادة لونها اخضر يختلف عن باقي السجاد الحرم واطلق عليها هذا الاسم لما لها من فضل ومعنى حيث جلس النبي صلى الله عليه وسلم فيها وكانت محلا لنزول الكثير من الأيات القرانية وورد الأحاديث النبوية ونزول الوحي سوف نطالعكم من هنا على مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء 1443. مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء 1443 الفترة الأولي: من وقت الأشراق صباحا إلى قبل صلاة الظهر. الفترة الثانية: من بعد صلاه الظهر إلى قرب صلاة العصر. الفترة الثالثة: من بعد صلاة العشاء حتى الساعة 12:00 مساء. طريقة حجز موعد زيارة الروضة الشريفة للنساء 1443 متاح للزائرين حجز موعد لزياره الروضة الشريفة عبر التطبيق توكلنا أو اعتمرنا باتباع الخطوات الأتية: تنزيل تطبيق اعتمرنا من موقع جوجل بلاي لجوال الاندرويد.

الضغط على مستخدم جديد.

التحقق من التسجيل في تطبيق توكلنا. ادخل البيانات المطلوبة وهي: ادخل رقم الهوية أو الإقامة إدخال مدينة الإقامة تحديد تاريخ الميلاد.

ثم قم بالضغط على أيقونة الذهاب إلى روضة الرسول الكريم.

ادخل رقم الجوال الخاص بالزائد اكتب البريد الإلكتروني.

ستظهر لك التواريخ الدقيقة للجوله قم بالنقر فوق التاريخ المناسب.

يشترط في المتقدم للالتحاق بروضة النبي الشريف أن يكون قد تلقى التطعيم سواء من داخل المملكة أو من خارجها. أبواب الدخول للنساء في المسجد النبوي قد أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي انه قد خصصت أبواب في المسجد النبوي حتى تتمكن السيدات من دخول النساء إلى الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية: سوف يكون الدخول من صلاه العشاء إلى وقت الأذان الأول لصلاه الفجر الأول مع شرط حجز موعد عبر تطبيق توكلنا أو اعتمرنا.

الدخول من باب عثمان بن عفان رضي الله عنه من الجهة الشمالية ويحمل رقم 24.

في الفترة الصباحية باب مكة المكرمة ويحمل رقم 37 من الجهة الجنوبية ومن خلال نقطة تجمع (3-4). تعليمات دخول المسجد النبوي على الزائر الالتزام بآداب الزيارة الشرعية. يجب التزام الزائر بالاجراءات الوقائية من لبس الكمامة وعدم نزعها. كما يجب الالتزام والتقيد بالعلامات الأرضية لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الأفراد. عدم رفع الأصوات والالتزام بالهدوء داخل الروضة. كما حدد مدة البقاء في الروضة الشريفة بعشر دقائق. ممنوع دخول أجهزة التصوير والتدخين والأطعمة والمشروبات وأيضا التسول والبيع وغير ذلك. أن يلتزم الزائر بالحفاظ على متعلقاته الشخصية وعدم تركها في أي مكان من أماكن المسجد النبوي. يجب التقييد بتعليمات وتوجيهات المنظمين لهذا الموضع. يجب الالتزام بالسير اتجاه الممر دخولا، وخروجا عكس اتجاه السير.

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