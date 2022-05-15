نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل سلف الضمان الإجتماعي 2022 بالشروط الجديدة عبر ssc.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل سلف الضمان الإجتماعي 2022، التي بات حديث الكثيرون في الأردن بعد اتاح الضمان بدء قبول طلبات “برنامج تمكين 3” بشرط تسجيل المتقدمين في منصة كورونا لكي يتمكنوا من الحصول على سلف الضمان الاجتماعي، حيث تصرف هذه السلف إلي جميع العاملين في المنشآت والمؤسسات التي أصابها الضرر من الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، والتي انطلقت مع بداية هذا الشهر الكريم العديد من الخدمات التي ضخها الضمان الاجتماعي الأردني وخاصة للفئات المتضرره من جائحة فيروس كورونا، لذا نكشف لكم من خلال هذا التقرير كيفية التسجيل في سلف الضمان الاجتماعي 2022 من خلال الدخول على الرابط الرسمي.

تسجيل سلف الضمان الإجتماعي 2022

أوضحت مؤسسة الضمان الإجتماعي بالأردن عبر موقعها الإلكتروني علي إمكانية التقديم لمنح متقاعدي الضمان الاجتماعي من قطاع غزة و الأردنيين وأبناء الاردنيات التي يتجاوز دخلهم الشهري 700 دينار سلفة على اساس راتبهم التقاعدي بنسبة لا تتجاوز 120٪ من إجمالي الراتب التقاعدي وبحد اعلي 200 دينار أردني، ويشترط في صرف السلف للمتقاعدين أن لا يتجاوز رواتبهم عن 700 دينار، يتم تقسيطها على عام ونصف، كما ينبغي للتمكن من السلف التسجيل في المنصة الرسمية لخاصة بلقاح فيروس كورونا.

في بيان أعلن عبر موقع الضمان الاجتماعي عن زيادة سلفة تمكين اقتصادي 2 الي 500 دينار كويتي بعد أن كان 200 دينار كويتي، ويتم ذلك الي المنشآت التي عانت من اضرار جائحة فيروس كورونا المستجد كما تصرف على حساب تعويض الدفعة الواحدة المستفيدة، يمكنكم الاستفادة اكثر من خلال التواصل من خدمات الدعم الفني عبر رقم 080022025 وايضا 065008080.

خطوات الحصول على سلف الضمان الإجتماعي

إشارة مؤسسة الضمان الاجتماعي عن كيفية التسجيل للحصول على سلف الضمان الإجتماعي والتي تتم من خلال إتباع الخطوات التالية:



الذهاب الى موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي .

. الدخول علي حساب المستفيد.

إختيار خدمة التقاعد.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل سليم.

تحديد نوع السلفة.

حدد قيمة القسط الذي ترغب تريده.

تحديد عدد الأقساط الشهرية.

إختيار طريقة الحصول على السلفة.

إضافة البيانات المطلوبة.

النقر على “إرسال الطلب”.

بعد الانتهاء من عملية تسجيل طلب سلف الضمان الاجتماعي يجب على المتقدم مراجعة تأكيد رقم التلفون بصورة صحيحة لان من خلاله هذا الرقم يتم ارسال رسالة من قبل الضمان الاجتماعي توضح مدي قبول طلبك من عدمه بالإضافة الي تحديد موعد الصرف بالضبط.

سلف الضمان الاجتماعي للمتقاعدين 2022

ضم القرار الجديد الصادر من الحكومة الأردنية منح المتقاعدين من الاردن وقطاع غزة راتب شهري لا يقل عن سبعة مائة دينار والذي يتجاوز 120% من صافي الدخل بحد أقصي 200 دينار.

قدمنا لكم آلية التسجيل في سلف الضمان الإجتماعي 2022 بالشروط والضوابط الجديدة ونؤكد ترحيبنا بالرد علي تعليقاتكم.