طريقة تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر الإلكترونية 1443

يقوم الكثير من المواطنين السعوديين ،بالبحث عن كيفية تجديد رخصة القيادة الخاصة بهم إلكترونيا، وذلك تم بعد ما أعلنت عنه وزارة الدخلية السعودية، عن توفير عدة خدمات إلكترونية ،عبر منصة أبشر الإلكترونية الرسمية ،وهي واحدة من أهم المنصات في المملكة العربية السعودية ،تقوم بتقديم عدة خدمات إلكترونية، منها تجديد رخصة القيادة ،وذلك لتسهيل حصول المواطنين السعودين علي الخدمات ،دون الحاجة للنزول من منازلهم، وأيضا توفير كافة سبل الراحة ،والأمان لهم ،كما أن منصة أبشر الإلكترونية يتم تطوير دائما من خلال مركز المعلومات الوطني السعودي.

الشروط الواجب توافرها لتجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر

لكي يتم تجديد رخضة القيادة ،عبر منصة أبشر الإلكترونية ،يجب أن تتوافر عدة شروط ،وهذه الشروط هي:

أولا:علي المتقدم أن يقوم بدفع كافة الرسوم المحددة لتجديد رخصة القيادة.

لابد أن يقوم المتقدم بدفع جميع المخالفات المرورية ،الخاصة برخصة القيادة المنتهية.

يجب أن يكون المتقدم بطلب تجديد رخصة القيادة ،علي قيد الحياة.

يجب علي المتقدم تقديم كافة الأوراق ،والمستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة.

الخطوات المتبعة لتجديد رخصة القيادة إلكترونيا عبر منصة أبشر

لتجديد رخصة القيادة إلكترونيا عبر منصة أبشر ،يجب أتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:

أولا:الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية الرسمية.

ثم بعد ذلك فتح الصفحة الرئيسية ،ومنها أختيار أبشر أفراد.

ثم تسجيل الدخول من خلال كتابة أسم المستخدم ،وكلمة المرور.

وبعد ذلك الدخول إلي الصفحة الرئيسية،وإختيار أيقونة خدماتي.

ثم بعد ذلك الضغط علي أيقونة تجديد رخصة القيادة.

لابد من تحديد عدد سنوات المراد التجديد لها ،أيا كانت ،سنتين ،أو خمسة سنوات ،أو عشر سنوات.

يجب التأكد من كافة البيانات التي تم إدخالها جيدا.

وبعد ذلك الضغط علي التالي.

يتم تأكيد طلب تجديد رخصة القيادة.

وأخيرا:إرسال طلب التجديد.

الرسوم المطلوب سدادها لتجديد رخصة القيادة

يجب دفع كافة الرسوم المحددة لتجديد رخصة القيادة ،وهذه الرسوم هي: