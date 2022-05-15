نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول التأهيل الشامل 1443 لهذا الشهر مايو 2022 متى ينزل التأهيل لشهر شوال وكم الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول التأهيل الشامل 1443 لهذا الشهر مايو 2022 أصبح من أهم المواعيد التي يتم البحث عنها في محرك البحث جوجل، حيث يبحث المستفيدين من دعم التأهيل الشامل عن موعد صرف التأهيل الشامل لشهر مايو 2022، راتب التأهيل لشهر شوال 1443 وذلك مع اقتراب موعد نزول الراتب في حسابات المستفيدين البنكية، فكما هو معلوم للجميع أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بتثبيت موعد الصرف كل شهر، وذلك ليوافق يوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي مالم يصادف عطلة رسمية في المملكة.

تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على تعليمات مشددة من قبل صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، تحرص على توفير الدعم اللازم للأفراد والأسر الأكثر احتياجاً حتى يستطيعوا التغلب على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، لذلك تعتمد المملكة العربية السعودية في ذلك على تفعيل عدد كبير من البرامج الاجتماعية لمساعدة الأكثر احتياجاً، وحتى يتم توزيع الدعم بشكل عادل وأن يصل الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

يتم إيداع المبالغ المستحقة للمستحقين من دعم التأهيل الشامل في حساباتهم البنكية كل شهر، وذلك وفق شروط وضوابط تسمى شروط استحقاق التأهيل الشامل، والتي تم وضعها بحرص كبير حتى يصل الدعم لمستحقيه، ويتم تحديد راتب التأهيل الشامل بناءً على نوع الإعاقة وشدة المرض، وفيما يلي في هذا المقال ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف سوياً على موعد النزول وكذلك شروط الاستحقاق.

موعد صرف التأهيل الشامل 1443 لهذا الشهر مايو 2022

ينتظر الآلاف من مستحقي راتب التأهيل موعد إيداع المبالغ المستحقة لهم في حساباتهم البنكية. وهي كما هو معلوم للجميع تكون في اليوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي. هذا إذا لم يكن هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة. فإذا كان كذلك يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم. الخلاصة أن موعد صرف راتب التأهيل لهذا الشهر شوال 1443 هو يوم الخميس 25\10\1443 الموافق 26\05\2022.

عداد نزول راتب التأهيل لشهر شوال 1443

شروط استحقاق التأهيل الشامل