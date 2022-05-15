طريقة التسجيل في منصة دروب التعليمية 1444 وما هي مميزاتها

طريقة التسجيل في منصة دروب التعليمية 1444 ما هي و مميزاتها؛ تُعد منصة دروب هي منصة تعليمية إلكترونية تم إنشائها في المملكة السعودية تحت إشراف صندوق تنمية الموارد البشرية وذلك لتقديم الدورات والبرامج التعليمية المختلفة للطلاب وغيرهم من الأشخاص الذين يريدون اكتساب خبرات ومهارات علمية مختلفة سواء العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن وظيفة مناسبة أو الموظفين الذين يريدون اكتساب مهارات جديدة، ومن خلال نوضح لكم خطوات التقديم في منصة دروب التعليمية ومميزاتها.

طريقة التسجيل في منصة دروب التعليمية

يمكن لجميع الطلاب والخريجين والعاطلين وأيضاً الموظفين التسجيل في منصة دروب للاستفادة من برامجها التعليمية والتدريبية ويتم التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الرسمي لمنصة دروب. الضغط على تسجيل الدخول ثم بوابة أفراد. ثم النقر على إنشاء حساب جديد. تدوين جميع البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني والاسم والعنوان غيرها. إرفاق أي مستندات مطلوبة ثم النقر على تسجيل الحساب. سيتم الدخول إلى للصفحة الرئيسية ثم تدوين كود التفعيل. هكذا يتم التسجيل في منصة دروب والاستفادة من خدماتها.

مميزات منصة دروب

لمنصة دروب العديد من المميزات والتي تتمثل في التالي :

يحصل المتقدمين للبرنامج على شهادة اجتياز معتمدة في النهاية.

تثق الشركات بالمنصة ثقة عالية لذلك يستطيع المسجلين في المنصة الحصول على فرص عمل مناسبة وفقاً لمؤهلهم الدراسي.

تعمل المنصة على تقديم دورات تدريبية وتعليمية متنوعة تتوافق مع كافة الفئات وكافة المراحل التعليمية.

تكون مدة التدريب بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.

يساعد البرنامج على تعلم المهارات الشخصية وتنميتها.

يستطيع المتدربين دراسة المقررات في الوقت المناسب لهم حيث أنه لا يشترط الدراسة في وقت معين.

كما أنه يساعد المتدربين على أداء الامتحانات في الأوقات والأماكن المناسبة لهم وكذلك في الأماكن القريبة لهم.

يمكن التسجيل في أكثر من برنامج تدريبي عن طريق الدخول والتسجيل في أكثر من برنامج في نفس الوقت.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في منصة دروب التعليمية 1444 ما هي ومميزات منصة دروب التعليمية.