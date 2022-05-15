جدة - نرمين السيد - أكد الجيش اللبنانى احتواء أعمال عنف فى أحد مراكز الاقتراع بمنطقة البيرة بعكار، حيث قام عناصر الدورية بإطلاق النيران فى الهواء لفض أعمال العنف وإعادة الوضع على ما هو عليه.





وأوضح الجيش اللبنانى -فى بيان اليوم- أن أعمال عنف نشبت داخل أحد مراكز الاقتراع فى منطقة البيرة بعكار شمالى البلاد وسرعان ما انتقل إلى خارج المركز حيث قام أشخاص بالاعتداء على المركز. وأكد أن دورية من الجيش تدخلت وأطلق عناصرها النار فى الهواء لفض الإشكال وإعادة الاستقرار للمنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اللبنانى يفض أعمال عنف بمحيط مركز اقتراع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.