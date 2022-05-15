رئيس الحكومة اللبنانية: 100 ألف عنصر أمنى ينتشرون لتأمين الانتخابات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأحد، غرفة عمليات قوى الأمن الداخلى (الشرطة اللبنانية) فى الأشرفية، حيث كان فى استقباله وزير الداخلية بسام مولوى والمدير العام لقوى الأمن الداخلى اللواء عماد عثمان.
وأضاف ميقاتى: "أن ما يجرى اليوم ليس بالأمر السهل فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد"، معربًا عن تقديره لقوى الأمن لدورها الكبير خصوصا فى إنجاح هذا اليوم المميز ديموقراطيًا.
وأوضح أن الشوائب التى يحكى عنها تتكرر فى كل الانتخابات وتجرى متابعتها ومعالجتها ميدانيًا وفى اتصالات مع المعنيين، مؤكدًا أن المهم أن يربح لبنان فى النهاية، داعيًا جميع اللبنانيين إلى القيام بواجبهم الوطنى اليوم، مؤكدا أنه لا حق لهم فى الانتقاد إذا تقاعسوا عن الاقتراع.
وفى السياق ذاته، تفقد ميقاتى ووزير الداخلية غرفة عمليات مقر المديرية العامة للأمن العام، حيث استقبلهما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.. وأشاد ميقاتى بالدور الكبير الذى يقوم به الأمن العام خصوصا فى هذا اليوم الانتخابى.
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