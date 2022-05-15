وزيرة خارجية ألمانيا تتهم روسيا بسد قنوات الاتصال مع أوروبا والناتو

جدة - نرمين السيد - حمّلت وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بيربوك، موسكو المسؤولية عن تعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة فى أوكرانيا.





وذكرت بيربوك، أثناء مؤتمر صحفى عقدته اليوم الأحد فى أعقاب اجتماع غير رسمى لوزراء خارجية الناتو فى برلين: "الحوار يجب أن يستمر دائما، لكننا أقررنا بأن الجانب الروسى كان قد دمر آخر صيغة للحوار كانت متاحة لنا، وهى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا".

وقالت الوزيرة إنه كانت هناك محاولات متعددة لتسوية الخلافات بين الغرب وروسيا سلما، مشددة على أن موسكو أظهرت بوضوح أن الوثيقة الأساسية المبرمة بين روسيا والناتو فى عام 1997 "لم تعد صالحة".

وتابعت: "اضطررنا إلى الإحاطة علما بأن روسيا وليس الناتو انسحبت من الوثيقة الأساسية من جانب واحد".

وأكدت بيربوك أن حلف شمال الأطلسى "يضطر إلى مراعاة ذلك وتعزيز جناحه الشرقى"، ضمن مفهومه الاستراتيجى الجديد المتوقع تبنيه فى مدريد فى يونيو القادم.

وتقدمت روسيا فى ديسمبر الماضى إلى حلف الناتو والولايات المتحدة بمبادرة وضع نظام ضمانات أمنية بغية تخفيف التوترات العسكرية فى أوروبا.