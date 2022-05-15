لبنان: نسبة المشاركة بالانتخابات 25% بعد 8 ساعات من بدء التصويت

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية أن نسبة المشاركة فى التصويت بالانتخابات النيابية بجميع الدوائر بلغت 25.26 % من إجمالى من لهم حق التصويت، وذلك حتى الساعة الثالثة عصر اليوم قبل قرابة 4 ساعات من الموعد المحدد لغلق لجان الإقتراع فى السابعة مساء اليوم.





ووفقا لجدول غرفة عمليات قوى الأمن الداخلى (الشرطة اللبنانية)، جاءت أعلى نسبة مشاركة خلال 8 ساعات منذ فتح باب التصويت فى منطقتى كسروان ، يليها جبيل بدائرة جبل لبنان الأولى (شمالى بيروت) بنسب بلغت 42.04% و 38.56% على الترتيب، علما بأن كسروان مخصص لها 5 مقاعد للطائفة المسيحية المارونية، فيما يخصص لجبيل 3 مقاعد أحدها للشيعة واثنين للطائفة المارونية. وجاءت أدنى نسبة تصويت فى مدينة طرابلس التى بلغت فيها نسبة التصويت 12.55 % فقط ، وهى إحدى الدوائر الصغرى فى دائرة الشمال الثانية ومخصص لها 8 مقاعد منها 5 للسنة ومقعد للعلويين ومقعد للموارنة ومقعد للروم الأرثوذكس. ويحق لقرابة 4 ملايين مواطن لبنانى التصويت فى المرحلة الرئيسية والأخيرة من الانتخابات النيابية التى تجرى اليوم، على أن تعلن النتائج النهائية بعد انتهاء عمليات الفرز والعد فور إغلاق عمليات التصويت فى السابعة من مساء اليوم.

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