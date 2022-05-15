خلل تقنى يتسبب فى استقالة الحكومة الفرنسية بالخطأ على موقعها

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس إنفو"، التى استطاعت أن تطلع على بيان الاستقالة، أنه جاء فيه: أن "رئيس الوزراء جان كاستكس قدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون".
ووفقًا للحكومة، فقد حدث "خطأ فى معالجة المعلومات"، مما دفع بإدارة الموقع إلى حجبه "لإعادة الترتيب والتحيين"، والاستقالة كانت نتيجة هذا الخطأ التقنى.
ووفقًا لمصدر حكومى، فإن البيانات الصحفية هى فقط الصحيحة والمعتمدة، وقال المصدر إنه "ليس من المقرر إجراء تغييرات اليوم".
ووفقا لـعدة وسائل إعلامية فرنسية فإن كاستكس لا يريد دخول الحكومة الجديدة، رغم أن اسمه ظهر فى قائمة الأعضاء المحتملين فى وزارة العدل، وأنه كان يعتزم الاستقالة فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، لكن الرئيس المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون طالبه بالاحتفاظ بمنصبه حتى التعديل الوزارى فى الحكومة.
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