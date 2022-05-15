حلف الناتو يفتح أبوابه لـ فنلندا والسويد

جدة - نرمين السيد - وأكدت بيربوك -فى مؤتمر صحفى مشترك مع أمين عام لحلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج اليوم الأحد- أن انضمام فنلندا والسويد للحلف سيقويه وسيجمع دول شمال أوروبا معا.

وشددت الوزيرة الألمانية على أن حلف الناتو بات أكثر أهمية فى الوقت الحالى لضمان أمن وحرية الجميع، منبهة لأهمية مواصلة دعم أوكرانيا، لاسيما إمدادها بالدعم العسكرى اللازم للدفاع عن نفسها.

وفى السياق ذاته، أكد رئيس فنلندا، سولى نينيستو، أنه أبلغ نظيره الروسى، فلاديمير بوتين، بقرار بلاده التقدم بطلب للحصول على عضوية فى حلف شمال الأطلسى (ناتو)، موضحا أن بوتين تقبل الأمر "بهدوء".

وقال نينيستو - فى حوار مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية أذاعته اليوم الأحد - "لقد تحدثت هاتفيا مع بوتين أمس لإبلاغه أن الأوضاع تغيرت، وأن فنلندا ستتقدم بطلب للانضمام لحلف الناتو"، ووصف الرئيس الفنلندى المكالمة بأنها كانت هادئة، مشيرًا إلى أن بوتين لم يكرر التهديدات التى صدرت من مسئولين روس خلال الفترة الماضية بشأن مغبة انضمام فنلندا لحلف الناتو وإمكانية اتخاذ خطوات عسكرية ضدها.