الحزب الحاكم فى السويد يوافق على ترشح البلاد لعضوية الناتو

جدة - نرمين السيد - وأكد أمين عام حلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج ووزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، فى وقت سابق اليوم الأحد، استعداد التكتل العسكرى تعزيز "الضمانات الأمنية" لفنلندا والسويد قبل انضمامهما، ولا سيما من خلال ترسيخ وجود الناتو فى البلدين.
وقال ستولتنبرج فى ختام اجتماع غير رسمى لوزراء خارجية الحلف فى برلين إن "فنلندا والسويد تبديان مخاوف حيال الفترة الانتقالية.. سنحاول تسريع العملية".
وأضاف أن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف بعد "الغزو الروسى لأوكرانيا" سيثبت أن "العدوان غير مجد".
وقال ستولتنبرج للصحافيين عبر الإنترنت خلال اجتماع لأعضاء الحلف فى برلين إن "عضوية (البلدين) ستعزز أمننا المشترك وتظهر أن باب الناتو مفتوح وأن العدوان غير مجد".
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