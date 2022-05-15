العالم اليوم - بالفيديو.. نجاة مسؤول عسكري يمني من الاغتيال

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. نجاة مسؤول عسكري يمني من الاغتيال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 مايو 2022 06:21 مساءً - نجا قائد عسكري يمني من الاغتيال بواسطة سيارة مفخخة استهدفت موكبه، في منطقة المعلا بمدينة عدن جنوبي البلاد، الأحد.

وبحسب مصادر "دوت الخليج"، فإن الانفجار استهدف سيارة اللواء صالح علي حسن رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة.

وأفاد شهود عيان بوقوع جرحى من جراء انفجار سيارة مفخخة، من دون تقديم حصيلة دقيقة.

وأوضح الإعلامي لدى مدير أمن عدن خالد السنمي، عبر منشور في موقع "فيسبوك"، أن حسن لم يصب بأذى من جراء الانفجار.

وأظهرت صور متداولة من موقع الانفجار في عدن، تضرر عدد من السيارات والمباني القريبة من المكان.