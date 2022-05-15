العالم اليوم - الحزب الحاكم في السويد يوافق على الانضمام للناتو

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 مايو 2022 06:21 مساءً - وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد، الأحد، على ترشح البلاد لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأمر الذي يمهد لتقديم الحكومة طلب انضمام تزامنا مع طلب مماثل من فنلندا.

وخلال اجتماع طارئ، الأحد، قررت القيادة أن "يساهم الحزب في ترشح السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي"، وفقما أفاد الاشتراكيون الديمقراطيون في بيان. وبذلك تخلى الحزب عن معارضة استمرت لعقود لتلك الخطوة. ومع استعداد فنلندا المجاورة بالفعل لتقديم طلبها، من شبه المؤكد الآن أن تقدم رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون طلبا رسميا في غضون أيام.

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