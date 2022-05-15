العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات يواصل تقبل التعازي في وفاة الشيخ خليفة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 مايو 2022 06:21 مساءً - واصل الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، الأحد، تقبل التعازي والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، من عدد من قادة الدول.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، تلقى الشيخ محمد بن زايد التعازي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وقاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان، ووافل رامكالاون رئيس سيشيل، وفينكايا نايدو نائب الرئيس الهندي.

وأعرب القادة عن صادق تعازيهم ومواساتهم إلى أنجال الراحل وعموم عائلة آل نهيان وإلى شعب الإمارات في الراحل الشيخ خليفة بن زايد، مؤكدين أنه "كان قائدا حكيما ملهما حظي بمحبة الجميع واحترامهم لما رسخه من قيم التسامح والسلام والانفتاح، مما جعل وطنه نموذجا للتعايش والاستقرار ومسيرة نهضته محل تقدير للعالم أجمع."

كما تقبل الشيخ محمد بن زايد التعازي من الشيوخ والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي عدد من الهيئات والجهات في الدولة.

كما تلقى أيضا التهانئ بـ"الثقة التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد ليكمل مسيرتها الملهمة التي بدأها المؤسسون، ومن سار على نهجهم في العمل والإخلاص لرفعة الدولة ومكانتها".

وأعرب رئيس الدولة عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي أبداها القادة تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم، وشكرهم لتهنئتهم بتوليه رئاسة الدولة، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية ولشعوبهم وبلدانهم دوام الازدهار والاستقرار.