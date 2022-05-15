الناتو: أوكرانيا قد تنتصر وسنواصل مساعداتنا لكييف

الناتو: أوكرانيا قد تنتصر وسنواصل مساعداتنا لكييفأبدى حلف شمال الأطلسي الناتو، اليوم، استعداد دول الحلف لمواصلة صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا "طالما ستكون مطلوبة"، مبديا ثقته بقدرة كييف على الانتصار في نزاعها ضد روسيا.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، قوله في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الناتو في برلين: "أوكرانيا تستطيع الانتصار في هذه الحرب، ويدافع الأوكرانيون عن وطنهم بشجاعة".

وشدد ستولتنبرغ على ضرورة مواصلة وتكثيف الدعم الذي تقدمه دول حلف شمال الأطلسي، لاسيما في المجال العسكري، إلى حكومة أوكرانيا في النزاع الحالي.

وقال الأمني العام للحلف: "نحن متفقون على عدم تخفيف جهودنا الوطنية، ولا سيما على صعيد المساعدة العسكرية، ولن نفعل ذلك طالما تظل أوكرانيا في حاجة إلى هذه المساعدة لضمان الدفاع عن نفسها".

وحذرت روسيا دول الغرب غير مرة من مواصلة صادرات الأسلحة إلى حكومة كييف، مشددة على أن أي شحنات أسلحة تصل إلى أوكرانيا إلى الخارج تمثل هدفا عسكريا مشروعا للقوات الروسية.