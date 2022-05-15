الملك يقدم العزاء في أبوظبي للشيخ محمد بن زايد بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 15 مايو 2022 06:08 مساءً - المدينة نيوز :- قدم جلالة الملك عبدالله الثاني، في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم السبت، العزاء إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفاه الله تعالى بعد مسيرة حكم حافلة بالإنجاز والعطاء كرسها لخدمة بلده وشعبه.

وعبر جلالة الملك عن أحر التعازي لأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق بهذا المصاب الجلل، سائلا الله جل وعلا أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وشدد جلالته، خلال تقديمه العزاء، على أنه فقد أخا عزيزا برحيل سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفقدت الأمتان العربية والإسلامية قائدا حكيما، نذر حياته لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق، وقيادة مسيرة الإنجاز والتقدم والازدهار فيها، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، والسعي لتحقيق السلام في المنطقة والعالم، ومساندة الأردن ودعمه في جميع الظروف ، وفق بترا .

وجدد جلالة الملك التأكيد على متانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مشددا على وقوف الأردن إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها العزيز.

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