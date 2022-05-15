HERE موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية

موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022. يبحث أولياء الأمور في دولة العراق عن نتائج أبنائهم الطلاب للصف الثالث المتوسط الخارجي بعد ان تم الاعلان عن اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، من خلال موقع الوزارة الرسمي على شبكة الانترنت، حيث كان يعيش الطلاب وأولياء الأمور مع حالة من القلق الذي سيطر عليهم، بسبب نشر نتائج مزيفة من قبل بعض المواقع الغير الرسمية والتي تريد جمع معلومات او الربح من مشاهده الاعلانات من قبل الزوار، لكن بعد الان لا يمكن لأحد أن يقوم باستغلالهم بنشر نتائج مزيفة لابنائكم من طلاب الثالث المتوسط الخارجي، حيث تم اتاحة النتيجة بشكل رسمي على شبكة وزارة التربية والتعليم العراقية.

موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022

موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية ان الشكاوى التي جاءت إليها من قبل أولياء أمور طلاب الصف الثالث المتوسط الخارجي كانت تخص التنظيم فقط، الشكوى من عدم النظام داخل لجان الامتحانات او التكدس الغير مبرر في اللجان، مثل تجمع المراقبين وتبادل النقاش داخل اللجنة، وكذلك تم الشكوى من طباعة ورقة الأسئلة، حيث كان يوجد كلام غير واضح بسبب سوء الطباعة، أما عن الأسئلة الخاصة بالامتحانات كانت قليلة مقارنة بالعام الماضي، والوزارة وضعت تلك الشكاوي بعين الاعتبار وسوف يتم تفاديها بالتأكيد في القادم، وعن كيفية الحصول على النتائچ يمكنكم متابعة السطور التالية.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي

للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي بدولة العراق جميع المحافظات، ما عليكم سوى الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية البوابة الرسمية على شبكة الانترنت، ثم بعد ذلك قوموا باختيار قسم نتائج الثالث المتوسط الخارجي، انتظروا قليلا حتى تفتح الصفحة، ثم بعد ذلك اختر المحافظة التي تتواجد في مدرستك، أو قم بكتابة رقمك الامتحاني، اضغط على الحصول على النتيجة سوف تظهر بالاسم الرباعي للتأكيد على أنها نتيجتك، جدير بالذكر أن جميع النتائج الخاصة بسنوات ما قبل الجامعي التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، متاحة من خلال موقع الوزارة الرسمي على شبكة الانترنت برقم الامتحان، أما الجامعي متاحة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.