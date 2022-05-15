نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم عدد أبناء الشيخ زايد بالترتيب الذكور والإناث.. وما هو عمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد انتخاب الشيخ محمد بن زايد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر عدد أبناء الشيخ زايد آل نهيان بالترتيب قائمة محركات البحث في الدول العربية بالتزامن مع إعلان الإمارات العربية المتحدة وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكم إمارة أبوظبي السادس عشر، والابن الأكبر من أبناء الشيخ زايد، والحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما بداية من اليوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022.

عدد أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

ويرصد لكم موقع ثقفني عدد أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، في هذا التقرير وترتيبهم من حيث السن، حيث يبلغ عدد الأبناء من الذكور 19 أميرًا، و11 من البنات.

أبناء الشيخ زايد آل نهيان بالترتيب

1. خليفة بن زايد آل نهيــان

2. سلطان بن زايد آل نهيان.

3. محمد بن زايد آل نهيــان.

4. حمدان بن زايد آل نهيان.

5. هزاع بن زايد آل نهيــان.

6. سعيـد بن زايد آل نهيان.

7. نهيان بن زايد آل نهيان.

8. عبد الله بن زايد آل نهيان.

9. طحنون بن زايد آل نهيان.

10. سيف بن زايد آل نهيان.

11. منصور بن زايد آل نهيان.

12. خالد بن زايد آل نهيان.

13. أحمد بن زايد آل نهيان.

14. حامد بن زايد آل نهيان.

15. ناصر بن زايد آل نهيان.

16. فلاح بن زايد آل نهيان .

17. ذياب بن زايد آل نهيان.

18. عمر بن زايد آل نهيان.

19. عيسى بن زايد آل نهيان.

صورة جماعية لأنجال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان./ الأرشيف الوطني #برق_الإمارات pic.twitter.com/pt3hDEhweK — برق الإمارات (@UAE_BARQ) صورة جماعية لأنجال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان./ الأرشيف الوطني #برق_الإمارات pic.twitter.com/pt3hDEhweK — برق الإمارات (@UAE_BARQ) March 6, 2016

بنات الشيخ زايد آل نهيان بالترتيب

1. سلامة بنت زايد آل نهيان.

2. شما بنت زايد آل نهيان.

3. اليازية بنت زايد آل نهيان.

4. شيخة بنت زايد آل نهيان.

5. شمسة بنت زايد آل نهيان.

6. ديمة بنت زايد آل نهيان.

7. روضة بنت زايد آل نهيان

8. ميثاء بنت زايد آل نهيان.

9. موزة بنت زايد آل نهيان.

10. عفراء بنت زايد آل نهيان.

11. لطيفة بنت زايد آل نهيان.

كم عمر الشيخ خليفة بن زايد

توفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022 عن عمر 74 عامًا.

وولد الشيخ خليفة في مدينة العين بقلعة قصر المويجعي يوم 7 سبتمبر 1948، وكان أكبر أبناء الشيخ زايد بن سلطان، مؤسس دولة الإمارات، من الذكور.

انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا للدولة

في سياق متصل أعلنت الإمارات انتخاب الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم السبت الموافق 14 مايو 2022.

وبذلك يكون الشيخ محمد بن زايد هو ثالث رئيس لدولة الإمارات بعد شقيقه الشيخ خليفة بن زايد ووالده المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.