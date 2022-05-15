رابط التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب والطالبات 1444 في السعودية

رابط التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب والطالبات في المملكة السعودية من ذوي الدخل المنخفض يسعى الطلاب نحو هذا النظام لأنه نظام معترف به ويعد من أحد المؤسسات الرسمية المستقلة و الرائدة الداعمة للطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة في المملكة ككل، حيث تعتبر مؤسسه التكافل من اهم المؤسسات التي تقدم جميع أنواع الدعم المالي والمعنوي للمحتاجين من ذوي الدخل المنخفض للطلاب والطالبات في مدارس المملكة بهدف مواصلات عملية التعليم الناجحة تحقيق أعلي درجاته للارتقاء به إذا كنت من راغبي التسجيل في مؤسسة التكافل الخيرية نقدم لكم من خلال هذا المقال شروط وطريقة التسجيل في تكافل الجديدة كاملة.

رابط التسجيل في تكافل الطلاب

مؤسسة التكافل الخيرية تقدم العديد من الخدمات النافعة للطلاب والتي يكون منها ما يتمثل في البرامج المالية المباشرة والتي تعمل تحت أشراف وزارة التضامن السعودية يمكن منح الطالب مبلغ من المال يساعده على الدراسة وما يحيط به من مصاريف بالإضافة إلى برنامج الكسوة المسمى باسم كسوتي وأيضا برنامج حصول الطالب على وجبة غذائية أثناء الدراسة.

خطوات التسجيل في برنامج تكافل للطلاب

في حالة إذا كنت من تنطبق عليهم شروط التكافل الخيرية يمكن لأي طالب من غير القادرين التسجيل فيها.

للتسجيل في برنامج تكافل عن طريق الدخول إلي موقع مؤسسة التكافل الخيرية.

اختر أيقونة التسجيل ببوابة الطلاب سوف تنتقل إلى صفحة تسجيل الطلاب.

ادخل رقم الهوية.

هنا تظهر أمامك نافذه تتضمن اسم الطالب.

ادخل الاسم كاملا للمستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم الضغط على عرض الكل ومن ثم النقرة على إضافة حالة.

وبعد ظهور الحالة يجب على الطالب تسجيل البيانات والتحقق من صحتها.

ثم الضغط على كلمة حفظ.

بهذه الخطوات تكون أتممت التسجيل في برنامج تكافل لرعاية الطلاب.

شروط التسجيل في تكافل الخيرية لبوابة المدارس

وضعت مؤسسة تكافل الخيرية بالسعودية عدد من الشروط والتي يجب استقاؤها في الطلاب الراغبين في التسجيل ومن ابرز هذه الشروط الأتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لا يستحق الطلاب الملتحقين بمحو الأمية الإعانة. كون الطالب المستحق للتكافل يجب علية تحديث السجل الخاص به. لا تدخل الفئات المستحقة التكافل كل من طلاب الثانوية من ذكور والإناث. التقديم على الإعانة يكون في نهاية كل عام دراسي. يشترط أن تكون الحالة الاجتماعية للطالب الطالبة من ضمن دائرة المستهدفين من الإعانة. توافر كافة الشروط المعلن عنها من قبل المدرسة لخدمة التكافل. تقدم منحة الإعانة لكل الطلاب في المراحل التعليم المختلفة باستثناء الصف الثالث الثانوي فلا تشملهم المعونة.

رقم مؤسسة التكافل الخيرية

من خلال الرقم الذي وضعته مؤسسة التكافل يمكن الاستعلام أو الاتصال على الرقم من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع وذلك في مواعيد العمل الرسمية بدءا من الساعة السابعة صباحا ولحد الساعة التاسعة مساءا عبر الرقم التالي:92003951.