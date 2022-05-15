قرض العاطلين عن العمل بنك التسليف والادخار السعودي

قرض العاطلين عن العمل، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية السعودية عن أفضل قرض يتم صرفه من بنوك المملكة يكون خاص بدعم الأفراد العاطلين عن العمل في المملكة، ويعد هذا النوع من التمويل يتم توفيره من جانب بنك التنمية الاجتماعية، ويسعى بنك التسليف إلى تقديم منتجات تمويلية لعدد كبير من شرائح المجتمع السعودي من الرجال والنساء، وللفرد ولرب الأسرة، ويعمل البنك علي اختيار ذوي الدخل المنخفض من أجل منحهم تمويل ميسر يساعدهم علي مواجهة العديد من الالتزامات والاحتياجات الأساسية الخاص بهم، ويتم التقديم في تمويل العاطلين عن العمل من خلال بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في قرض العاطلين عن العمل.

قرض العاطلين عن العمل بنك التسليف

يعد بنك التسليف والادخار السعودي من البنوك التي تعمل علي منح القروض الاجتماعية بدون فوائد للأفراد العاطلين عن العمل، ويتم ذلك لجميع من المواطنين والمواطنات الذين ليس لديهم قدرة علي العمل أو ليس لديهم قدرة علي زيادة الدخل الشهري الخاص بهم، ويتيح هذا النوع من التمويل ممارسة الأعمال الحرة للحساب الشخصي لكل عميل، علي أن يتم الحصول علي التمويل بهذه الخطوات:

يجب الدخول لمنصة البنك التالية/ منصة بنك التسليف.

تسجيل دخول المنصة من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد.

النقر علي تبويب تقديم طلب الحصول على قرض العاطلين عن العمل.

يتم العمل علي فحص الأهلية الخاصة بكل عميل بشكل إلكتروني من أجل التحقق من أهلية كل مستفيد.

يجب طباعة النماذج وكافة المستندات التي تطلبها المنصة من النظام وإكمالها.

إرسال جميع الأوراق من خلال البريد.

استكمال البيانات الخاصة بطلب التمويل من المنصة.

الضغط علي تسجيل الطلب.

كما يمكن التوجه للحصول علي التمويل من أي فرع من فروع بنك التنمية الاجتماعية وذلك لجميع العملاء الراغبين في التقديم علي هذا النوع من التمويل.

شروط تمويل العمل الحر بنك التسليف

حدد بنك بنك التسليف والادخار بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع العملاء الذين يتقدمون علي هذا النوع من التمويل، ومن هذه الشروط ما يلي: