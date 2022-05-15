نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون إيداع أول قسط وبدون كفيل 100,000 ريال بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستطيع العميل الآن الحصول على تمويل شخصي بقيمة مالية تبدأ من 100,000 ريال دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن وأيضاً دون الحاجة إلى إيداع أول قسط قبل إيداع قيمة التمويل كما يتميز هذا التمويل أيضاً بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نعرض لكم أهم تفاصيل تلك التمويل.

بدون إيداع أول قسط وبدون كفيل تمويل شركة النايفات

توفر شركة النايفات للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع يمكن الحصول عليه من خلال الإنترنت وأيضاً متاح دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن فى حالة الحصول على تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 100,000 ريال سعودي ويتميز أيضاً تمويل شركة النايفات للتمويل بالآتي

يتميز تمويل شركة النايفات بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز كذلك تمويل شركة النايفات بأن العميل يستطيع الحصول على قرض بقيمة مالية ربما تصل إلى 100,000 ريال دون الحاجة لكفيل ودون تحويل للراتب.

كما يستطيع المتقدم من الحصول على تمويل بحد أقصى 300,000 ريال.

متاح أيضاً سداد قيمة التمويل لدى شركة النايفات على أقساط شهرية لمدة زمنية ربما تصل إلى 60 شهر.

يتمكن أيضاً العميل من إمكانية تجديد التمويل لدى شركة النايفات.

شروط تمويل شركة النايفات بالمملكة العربية السعودية

من أجل الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة النايفات للتمويل بالمملكة العربية السعودية لابد من توافر عدد من الشروط التي وضعتها شركة النايفات ومن بين تلك الشروط ما يلي

لابد أن يكون المتقدم يعمل بجهة حكومية أو خاصة معتمدة لدى شركة النايفات.

كذلك لابد أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي كحد أدنى.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 20 عام ولا يتعدى 60 عام.

يستطيع الحصول على التمويل كل من المواطن السعودي وأيضاً المواطنة السعودية.

كما اشترطت شركة النايفات أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جيد.

طلب تمويل شركة النايفات للتمويل بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العميل التقديم على طلب تمويل شركة النايفات اونلاين من خلال الدخول على رابط شركة النايفات للتمويل بالمملكة العربية السعودية ثم ملئ نموذج طلب الحصول على التمويل.