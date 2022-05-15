رابط استخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم الثاني 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg برقم الجلوس

رابط استخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم الثاني 2022، انتهت امتحانات الترم الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي بعد حالة من الخوف والقلق من قبل الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة المنهج الجديد، ومع نهاية أخر يوم من ايام امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2022/2021م، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد الإعلان عن النتيجة ومعرفة رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، وسوف نستعرض لكم أهم التفاصيل الخاصة بنتيجة الصف الرابع الابتدائي.

رابط استخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم الثاني 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب وأن النتيجة سيتم الإعلان عنها فور الإنتهاء من أعمال الكنترول، وستكون النتيجة متاحة بالمدارس ومواقع المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة، حتى يتمكن الطلاب الحصول على نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بكل سهولة ويسر من خلال البيت دون الحاجة للذهاب للمدرسة لمعرفة النتيجة، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستكون بالتقديرات والألوان حيث أنه سيكون لكل تقدير لون مخصص له وذلك كالتالي:

اللون الأحمر: الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات وحصل على درجات من ( ١ لأقل من ٥٠).

اللون الأصفر: الطالب حصل على درجات من (٥٠ لأقل من ٦٥) وفي حاجة إلي بعض الدعم

اللون الأخضر: الطالب قد حصل على درجات من (٦٥ لأقل من ٨٥).

اللون الأزرق: يدل على أن الطالب قد حصل على درجات من (٨٥ إلى ١٠٠).

خطوات الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي

يتم الآن تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب في كل المحافظات وسيتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من أعمال الكنترول وبعد الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي واعتمادها رسميا ستكون متاحة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وإليكم الخطوات التي من خلالها يمكن الإستعلام عن النتيجة:

الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم على شبكة الإنترنت

اختيار نتيجة الامتحانات التعليم الاساسي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

كتابة البيانات ( الاسم – رقم الجلوس)

الضغط على كلمة استعلام

تظهر النتيجة للطالب بالتقديرات.

يمكن طباعة النتيجة pdf.