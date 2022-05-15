HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارةالتربية والتعليم العراقية جميع الاقسام برقم الامتحاني فقط

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 ، الكثير من الطلاب يقومون بالبحث عن نتائج قبولهم في المعاهد والكليات التي قاموا بطلب التقديم لها، بعد أن أخفقوا في الحصول على مجموع مرتفع، حيث تم طلب التقديم من خلال مكاتب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية أو إلكترونيا، حيث تم إتاحة النتيجة من خلال موقع وزارة التعليم العراقي، للتعرف أكثر حول هذا الموضوع سوف نوضح لكم كيفية الحصول على نتيجة القبول الموازي من خلال الفقرات التالية.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 نستعرضه الان مع حضراتكم حيث القبول الموازي هو عبارة عن نظام يتيح للطالب الذي حصل على درجات قليل في التعليم الأساسي، ما قبل الجامعي بالالتحاق بالكلية التي يريدها، لكن بشروط معينة يمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

يجب أن يكون المجموع الذي حصل عليه الطالب يقل ثلاث درجات ک حد أدنى عن المجموع الخاص بالكلية التي يريد الإلتحاق بها.

يقوم بدفع فرق الدرجات.

يتم تسديد نصف المبلغ عند القبول.

والباقي عند بداية الترم الثاني.

إن كان مجموعك أقل من 55% ولم تجد كلية تتناسب مع هذه النسبة، متاح معاهد تابعة لوزارة التعليم العالي، ومن المعهد يمكنك الإلتحاق بالكلية.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتائج القبول الموازي بالعراق يمكنكم الحصول على النتيجة الخاصة بكم بالقبول في الجامعة التي تتناسب مع المجموع الذي حصلتم عليه في التعليم ما قبل الجامعي وفق الشروط التي تم ذكرها في الأعلى، من خلال موقع وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت حيث تتيح الوزارة النتائج على الموقع بنظام بي دي اف pdf وهو ملف به اسماء الطلبه المقبولين والكلية التي سيلتحقون بها، كل ماعليكم هو الدخول على موقع وزارة التعليم العالي، ومن ثم اختيار الحصول على نتائج القبول الموازي ثم تحميل الملف وفتحه وتصفح الاسم الخاص بك والكلية المناسبة لك.

نصائح قبل تحميل ملف النتائج