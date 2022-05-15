برقم الهوية تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022 وخطوات تحديث بطاقة التموين على موقع دعم مصر

تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022، الملايين من المواطنين في جمهورية مصر العربية يبحثون خلال الساعات الماضية عن كيفية تحديث بطاقة التموين والبحث عن رابط تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين، بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم إيقاف البطاقات التموينية التي لا يكون مسجل بها رقم هاتف محمول وأعلن مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك عدد 10 مليون بطاقة تموين مهددة بالإيقاف بسبب عدم تحديث البطاقة وعدم توفر رقم هاتف بالبطاقة، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية رابط تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين.

تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022

تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022 نستعرضه الان مع حضراتكم حيث صرح مصدر بوزارة التموين أن الوزارة أرسلت رسالة لأكثر من 10 مليون بطاقة تموين بضرورة تحديث بطاقة التموين وإضافة وسيلة اتصال عن طريق الدخول لموقع دعم مصر وإضافة رقم هاتف مسجل بإسم صاحب البطاقة التموينية وأعطت الوزارة مهلة أسبوعين حتى يستطيع المواطن تحديث البطاقة قبل الإيقاف، وتابع المصدر أن عملية تحديث بطاقة المواطنين الذين وصلت لهم رسالة للتحديث عبر بون صرف الخبز لن يكون عبر موقع دعم مصر ، ولكن يجب عليهم التوجه لمكتب التموين التابع له المواطن حتى يتم إضافة رقم الهاتف من خلال الخطوات الصحيحة من خلال موظف المكتب.

تحديث بطاقة التموين لأكثر من 10 مليون مواطن

تابع المصدر أن على المواطن صاحب البطاقة التموينية أن يحدث البطاقة التموينية في موعد أقصاه أسبوعين من خلال مكتب التموين وذلك لإضافة رقم هاتف ويكون هذا الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة في شركات الاتصالات المختلفة في مصر ( فودافون – وي – اورانج – اتصالات ) وفي حالة عدم وجود خط مسجل بإسم صاحب البطاقة يقوم المواطن بشراء خط من إحدى هذه الشركات برقم البطاقة وتسجيله باسمه ومن ثم الذهاب لمكتب التموين وتحديث البطاقة. وحذرت الوزارة المواطنين بضرورة تسجيل رقم تليفون وأن يكون مسجل باسم رب الأسرة خلال أسبوعين حتى لا يتم إيقاف البطاقة وبالتالي عدم صرف الحصص التموينية من الخبز والسلع الغذائية. وهذا الإجراء حتى يتم ضبط قاعدة بيانات بطاقات التموين في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل هيكلة قاعدة البيانات حتى يتم وصول الدعم إلى مستحقيه.