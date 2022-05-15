الهند تسمح بتصدير القمح رغم الحظر

جدة - نرمين السيد - وقال بى فى أر سوبراهمانيام، وزير التجارة الهندى، للصحفيين إن الحكومة ستسمح كذلك للشركات الخاصة للوفاء بتعهداتها السابقة بتصدير نحو 4.3 ملايين طن قمح حتى يوليو، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وفى أبريل، قامت الهند بتصدير مليون طن من القمح. وتصدر الهند القمح بشكل أساسى لدول الجوار مثل بنجلاديش ونيبال وسريلانكا. ويوم الجمعة، أفاد إشعار فى الجريدة الرسمية لمديرية التجارة الخارجية، بأن ارتفاع الأسعار العالمية للقمح يهدد الأمن الغذائى للهند والدول المجاورة والضعيفة.

وفى اليوم التالى، حظرت الهند تصدير القمح، بعد أن تضرر الإنتاج بموجة حر شهدتها البلاد فى شهر مارس، فى ضربة للدول التى تعانى من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.

وقوبل القرار الهندى بانتقادات حادة من وزراء الزراعة فى دول مجموعة السبع خلال اجتماع فى ألمانيا، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات "سوف تفاقم من أزمة" ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للقيود المفروضة على الصادرات فى التحكم فى ارتفاع الأسعار المحلية. وارتفعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 40% منذ بداية العام.