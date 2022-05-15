أبو الغيط يُقدم واجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد

جدة - نرمين السيد - وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة - فى بيان اليوم - أن أبو الغيط توجه إلى أبو ظبى اليوم الأحد لتقديم العزاء.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد نعى أول أمس الجمعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فى بيان رسمى أعرب خلاله عن خالص تعازيه لدولة الإمارات، قيادةً وحكومة وشعباً، فى هذا المُصاب الجلل قائلاً إن "فقيد الأمة العربية قد أثرى خلال حياته مناحى العمل العربى المشترك بشكلٍ ملموس وفعّال"، مضيفاً أن الفقيد ظل طوال رئاسته للدولة على خُطى الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فى دعم وتعضيد المصلحة العربية والحقوق العربية، كما ظلت دولة الإمارات نموذجاً للعطاء والتكاتف مع عموم أسرتها العربية.
وأوضح المصدر أن أبو الغيط كان قد وجه بتنكيس علم الجامعة العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على روح فقيد الأمة العربية.
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