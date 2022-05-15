رئيس الوزراء اللبنانى يتفقد غرفة عمليات الجيش بمناسبة الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وفى منشور عبر حسابها على "تويتر"، أعلنت قيادة الجيش اللبنانى، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتى تفقد غرفة العمليات فى قيادة الجيش، فى حضور وزير الدفاع موريس سليم، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث اطلع على الإجراءات المتخذة فى مواكبة سير العملية الانتخابات.

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