الناتو: أوكرانيا قد تنتصر وسنواصل مساعداتنا لكييف

جدة - نرمين السيد - أبدى الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، استعداد دول الحلف لمواصلة صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا "طالما ستكون مطلوبة"، مبديا ثقته بقدرة كييف على الانتصار فى نزاعها ضد روسيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وصرح ستولتنبرج، اليوم الأحد، فى ختام اجتماع غير رسمى لوزراء خارجية دول الناتو فى برلين: "أوكرانيا تستطيع الانتصار فى هذه الحرب، ويدافع الأوكرانيون عن وطنهم بشجاعة". وشدد الأمين العام للناتو على ضرورة مواصلة وتكثيف الدعم الذى تقدمه دول حلف شمال الأطلسى، لا سيما فى المجال العسكرى، إلى حكومة أوكرانيا فى النزاع الحالى. وقال: "نحن متفقون على عدم تخفيف جهودنا الوطنية، ولا سيما على صعيد المساعدة العسكرية، ولن نفعل ذلك طالما تظل أوكرانيا فى حاجة إلى هذه المساعدة لضمان الدفاع عن نفسها".

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