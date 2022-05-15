نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالصور : توافد المعزين إلى السفارة الإماراتية في عمّان لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 15 مايو 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج :- توافدت الفعاليات الرسمية والشعبية وجموع الأردنيين ورؤساء وأعضاء المنظمات والبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في الأردن إلى مقر إقامة سفير دولة الإمارات في منطقة عبدون بعمّان، لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

وقد حضر إلى بيت العزاء اليوم السبت كبار المسؤولين الأردنيين: دولة فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان ومعالي عبدالكريم الدغمي رئيس مجلس النواب ومعالي توفيق كريشان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية ومعالي مازن الفرايا وزير الداخلية ومعالي ايمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية ودولة عبدالرؤوف الراوبدة رئيس الوزراء الأسبق وعدد من الوزراء والنواب والأعيان الحاليين والسابقين، كما حضر سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ورعايا الدولة المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية بيت العزاء.

وعبر المعزون عن عميق الحزن والأسى بوفاة فقيد الأمة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، مستذكرين حكمته الواسعة وأخلاقه الحميدة ومواقفه النبيلة والإنسانية ومسيرته وعطاءه الخيّر تجاه أمته العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

وكانت سفارة دولة الإمارات في عمّان، قد فتحت بهذه المناسبة الحزينة سجل التعازي في مقر إقامة رئيس البعثة بمنطقة عبدون، لمدة اسبوع.