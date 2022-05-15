نتائج القبول الموازي 2021/2022 PDF من رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الشغال برقم امتحانك واسمك الرباعي

نتائج القبول الموازي 2021/2022 pdf من رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الشغال نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان حيث الطلاب والسادة أولياء الأمور يباشرون الان بحثهم من أجل اجراء الكشف عن تلك النتائج التي بامكانكم استخراجها والاستعلام عنها لذا نوافيكم ونستعرض مع حضراتكم خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج

نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتائج القبول الموازي نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان فى جميع الجامعات العراقية، حيث قد اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي على ظهور نتائج القبول الموازي وذلك على مستوى جميع الجامعات العراقية بعد الانتهاء من عمليات رصد ومراجعة طلبات المتقدمين على قبول الموازي بعد ان تم فتح ابواب التسجيل على القبول الموازي واستقبال نحو 35 ألف طلب على القبول الموازي، عليه نوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي نوافيكم بها الان من خلال موقعكم وزارة التربية والتعليم العراقية حيث يعتبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية المنصة العراقية الرسمية الأولى المعلمة امام الطلاب لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو الخطوات التالية:-

في البداية قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

قم باختيار ايقونة خدمات إلكترونية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام حتى تكون امامكم النتائج على الفور على شكل ملفات pdf حتي تكون امامكم النتائج على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق

أن يكون الطالب قد حصل على ما يزيد ب٣ درجات عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب.

ضرورة حصول الطالب على المجموع وبزيادة ٤ درجات عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الهندسية.

ألا ينقص الحد الأدنى لمجموع الدرجات التراكمي عن ٥ درجات للالتحاق بكليات العلوم على مستوى الجمهورية.

ألا يقل الحد الأدنى للطالب عن ٦ درجات في الحد الأدنى للالتحاق بباقي الجامعات على مستوى الجمهورية، وهذا وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم العراقية.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية