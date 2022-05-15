نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات سهم أرامكو 2030 في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقعات سهم أرامكو 2030 حيث يهتم معظم المحللين الماليين والمستثمرين في معرفة كم سهم أرامكو بعد نجاح الشركة الكبير في أن تتخطى قيمتها التسويقية على كبرى شركات التكنولوجيا بالعالم. فقد سجلت أرامكو السعودية سابقة تاريخية يوم الأربعاء 10 مايو الماضي بتجاوز شركة أبل العالمية. وتصدرها كأعلى قيمة سوقية في العالم بقيمة 2.464 تريليون دولار. وفي السطور المقبلة سوف نُسلط الضوء على توقعات السعر بالتفصيل.

توقعات سهم أرامكو 2030

تم طرح توقعات سهم أرامكو 2030 ,التي أخذت في اعتبارها مشاريع التطوير، فقد تذبذب سعر سهم أرامكو بالآونة الأخيرة فكانت التوقعات على النحو الآتي:

على حسب رأس المحللين الماليين سوف تُصبح أرامكو ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. وذلك بسبب مشروع تطوير حقل الجافورة بالمملكة، والذي سوف ينتج نحو 2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، وقد بلغت التكلفة نحو 6 مليارات ريال سعودي.

زيادة أرباح الشركة بالربع الأول من عام 2022 بنسبة 85% أي 38.8 مليار دولار. وهذا يدل على قدرتها الكبيرة في زيادة سعر السهم خلال فترة قصيرة.

سجلت أرامكو السعودية سابقة تاريخية الأربعاء 10 مايو الماضي بتجاوز شركة أبل العالمية. وتصدرها كأعلى قيمة سوقية في العالم بقيمة 2.464 تريليون دولار.

تدرس الشركة دائماً خطط المستقبل البعيد في التخطيط للمشاريع وتنفيذها لتنمية الطاقة المستدامة في العالم.

أعلن رئيس أرامكو عن توقعات وصول الطلب على النفط لمستوى ما قبل جائحة كورونا بنهاية عام 2022 ، مع الاعتزام على المحافظة على التوزيعات المستدامة للأرباح على ملاك الأسهم بالمحافظ الإلكترونية.

ويتوقع المحللين أيضًا أنها ستكون الأكثر ربحية لعام 2022.

تداول أرامكو

بتاريخ اليوم 15-5- 2020.

السهم أرامكو السعودية الافتتاح 42.00 الأعلى 42.90 الأدنى 40.75 التغير (3 أشهر)

التغير (6 أشهر) 24.85% 25.02 %

هذا وقد بلغت القيمة السوقية الحالية للشركة 9,317,000.00

شراء أسهم أرامكو

تمكن المستثمرين من شراء أسهم أرامكو بعد طرح الأسهم للاكتتاب والتداول بسوق تداول، من خلال الحسابات المصرفية للبنوك المستلمة للاكتتاب. وقد تم تخصيص اكتتاب الأفراد بالمحافظ الاستثمارية المخصصة للاكتتاب بسوق تداول.

سعر سهم أرامكو

وصل سعر سهم أرامكو اليوم 42.35 في سوق تداول مع تغير بنسبة 1.70.

توقعات سهم أرامكو 2022

يتوقع الخبراء للشركة نظرة إيجابية مستقبلية مستقرة. مع زيادة 70% في الربع الأول من عام 2022. مع زيادة الأرباح المُعلن عنها في يوم الأحد الموافق 15 شوال 1443 بمنحة تساوي 10 أسهم إلى جانب الأرباح الموزعة عن السهم.