البنتاجون: سندعم فنلندا والسويد إذا احتاجتا دعمًا قبل انضمامهما للناتو

وردًا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوات لدعم السويد وفنلندا إذا تعرضتا لهجوم قبل انضمامهما رسميا إلى الناتو، قال متحدث البنتاجون، جون كيربى: "لا أريد مناقشة احتمالات افتراضية والإدلاء بترجيحات لأن ليس هناك دواع لذلك"، مؤكدًا أنه من المريح جدا بالنسبة للبنتاجون التعاون معهما، خصوصا خلال مناورات مشتركة دورية.
كما أشاد كيربى خلال حديثه لشبكة "بى بى سى"، اليوم الأحد، بالقوات المسلحة الفنلندية والسويدية، قائلاً: "إذا احتاجوا خلال فترة النظر فى طلبهم وعملية انضمامهم للناتو إلى أى قدرات أو دعم إضافى، فإن الولايات المتحدة مقتنعة من أننا نتمتع مع هاتين الدولتين بمستوى التعاون الذى يتيح لنا تقديم دعم إضافى إليهما إن كان مطلوبًا".
كما أعرب كيربى عن قناعة واشنطن بأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسى يمثل حقًا سياديًا للبلدين، قائلاً: "لا تحظى أى دولة بحق الفيتو فى هذه المسألة".
كما أشار متحدث البنتاجون إلى التصريحات التى جاءت من قبل روسيا بهذا الشأن، معتبرًا أنها "تصريحات مثيرة للقلق"، و"ينبغى دراستها وأخذها على محمل الجد".
وتأتى تصريحات واشنطن فى أعقاب إعلان فنلندا رسميًا تبنيها قرارا بشأن التقدم إلى الناتو بطلب الانضمام إليه.
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