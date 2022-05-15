جدة - نرمين السيد - قال الممثل الرسمى لشركة "غازبروم" الروسية للغاز، سيرجى كوبريانوف، إن الشركة تضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بالحجم الذى تؤكده السلطات الأوكرانية عند 64.9 مليون متر مكعب ليوم أمس، 14 مايو.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، أكد كوبريانوف أن محطة "سوخرانوفكا" الأوكرانية لاستقبال الغاز الروسى، قد رفضت طلب تمرير الغاز عبرها مرة أخرى، حيث تم تأكيد عبور الغاز عبر الأراضى الأوكرانية من خلال منفذ واحد فقط هو محطة "سوجدا". وأوضحت شركة "غازبروم" أن نقل جميع كميات الغاز المطلوبة عبر تلك المحطة أمر مستحيل من الناحية التكنولوجية، بينما تقوم شركة "غاز بروم" بتنفيذ جميع الالتزامات تجاه المستهلكين الأوروبيين، وتدفع خدمات النقل بالكامل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: نضخ الغاز بالكمية المعتمدة.. وأوكرانيا ترفض تمريره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.