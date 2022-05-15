هيئة الإشراف على الانتخابات اللبنانية: رصدنا مئات المخالفات

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الإشراف على الانتخابات اللبنانية، اليوم الأحد، تسجيل "مخالفات بالمئات ناتجة من خرق الصمت الانتخابى من مختلف وسائل الإعلام، والمرشحين، والجهات السياسية"، وذلك استنادًا إلى التقارير التى تردها من غرفة العمليات التابعة لها، وبنتيجة الرصد المباشر لمجريات العملية الانتخابية.





وقالت الهيئة اللبنانية إنها "تعكف على دراسة التقارير عن هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، منها الإحالة على المراجع القضائية المختصة". وأكدت الهيئة اللبنانية أن "الاستمرار بمواكبة العملية الانتخابية حتى إغلاق صناديق الاقتراع، لذا تطلب من وسائل الإعلام كافة والمرشحين والجهات السياسية، الالتزام الفورى للصمت الانتخابى، وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون الانتخاب".

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