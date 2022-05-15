الصفدي : كل المؤشرات تقول إن شيرين أبو عاقلة اغتيلت برصاص الاحتلال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 15 مايو 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن كل المؤشرات وشهود العيان يقولون إن شيرين أبو عاقلة اغتيلت برصاص جنود الاحتلال .
واضاف ان الأردن يدين بأشد العبارات التصرف الإسرائيلي المقيت أثناء تشييع جنازة شيرين أبو عاقلة.
وأضاف الصفدي خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أن إسرائيل تتحمل مسؤولية ما جرى باستمرارها إغلاق آفاق السلام الشامل والعادل.
وأكد أن الجهود الأردنية لم تتوقف ونصر على وقف انتهاكات إسرائيل ضد المسجد الأقصى.
وشدد على أن الأردن حذر من أن الوضع الراهن جراء الممارسات الإسرائيلية لا يمكن أن يستمر.
وتابع:"إسرائيل تقوض فرص تحقيق حل الدولتين بسبب ممارساتها المستمرة".
وأكد بأن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها.
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