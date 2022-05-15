رابط epedu.gov.iq للاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 جميع المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 جميع المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث شهدت حول هذا الرابط عمليات بحث كبيرة للغاية من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي سنتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الآن خطوات الوصول إليها وطرق الحصول عليها اون لاين

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 واحدة من الروابط التي شكلت حوله سلسلة كبيرة من البحث على جوجل من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور، لأجل الحصول على نتائج القبول الموازي حيث يتم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط والمعدلات الخاصة للقبول الموازي بعد ان يتم تسجيل أبواب التسجيل على القبول الموازي لأجل طرح الفرصة أمام جميع الطلاب على التقديم على القبول الموازي على ان يتم اعلان أعداد المقبولين على القبول الموازي من خلال نشر نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحان على شكل نستعرض نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين على النحو التالي:-

فى البداية يجب على الطالب الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

بعدها قم باختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

قم بتسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان الأيقونة المخصصة لها

النقر فى النهاية على خانة استعلام على ان تكون امامكم النتائج على الفور امامكم

هذا وبامكانكم الان مشاركتنا بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن نتائج القبول الموازي حيث بامكانكم مشاركتنا بجميع البيانات المطلوبة التي تشمل سواء اسم الطالب رباعياً او رقم الامتحاني او غيرها من البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حيث نبدا في مساعدتكم فى الحصول على تلك النتائج بعدما تم نشر نتائج القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

شروط القبول الموازي بالعراق