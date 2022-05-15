نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لمعرفة نتائج القبول الموازي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 . عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية يمكن استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق والاستعلام عن معدلات القبول ومصاريف الجامعات العراقية المختلفة، فهذه المرحلة تم أتاحتها أمام الطلاب في مختلف محافظات العراق، من قبل وزارة التعليم لخلق فرصة جديدة أمام الطلاب للالتحاق بالجامعات المرغوب بها، بعد عدم نجاحهم في تحقيق ذلك من خلال مرحلة التعليم المركزي، والأن بعد أن أتموا مرحلة تقديم امتحانات كافة المواد الدراسية في تلك المرحلة الهامة في ما قبل التعليم الجامعي، في حالة من البحث على رابط مباشر ليتم استخراج النتيجة الخاصة بهم والاطمئنان على نتيجة الجهد المبذول من جانبهم طيلة هذه المرحلة، وقد قامت بالفعل الوزارة في توفير رابط استخراج نتيجة القبول الموازي ويتم الوصول إليها وفق خطوات محددة والتي نتعرف عليها خلال الفقرة التالية.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022

موقع معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 نستعرضها حيث تم الانتهاء من إجراءات مراجعة طلبات المتقدمين على القبول الموازي التي تم إتمامها خلال المرحلة الماضية على أكمل وجه، فقد حققت وزارة التربية والتعليم المعادلة الصعبة في امتحانات الطلاب، بحيث اتبعت إجراءات الوقاية والحماية الخاصة بفيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من العدوى المحتملة، واستطاعت من خلال تلك الإجراءات في الوصول بالعملية التعليمية بجميع محافظات العراق إلى بر الأمان.وفيما يخص استخراج النتائج الخاصة بنتائج القبول الموازي جاءت بشكل مبسط بعد رفعها مباشرة على موقع الوزارة والإعلان عنها بشكل رسمي، حيث يمكن للطالب الحصول على النتيجة الخاصة به من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على رابط استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق من هنا. سيتم تحويلك مباشرة إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالنتائج. تسجيل المحافظة التي قدم الطالب امتحانه بها. يتم إدخال رقم الطالب الامتحاني في المكان المحدد له. الضغط على كلمة تنزيل ليتم تحميل ملف في شكل بي دي اف.

نسبة نجاح القبول الموازي عام 2022

نجح ما يقارب 22 ألف طالب وطالبة في تخطي تلك المرحلة الهامة من مرحلة التعليم الموازي، بعد أن قدم أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في جميع المحافظات العراقية، بهدف الالتحاق بمرحلة التعليم الجامعي وفقا لمعدل القبول الخاص بالجامعة المراد الالتحاق بها ومعدل القبول الخاص بالطالب.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان معدلات القبول الموازي التي حددتها وزارة التربية والتعليم العراقية فيما يتعلق بتخصص بكافة التخصصات التي جاءت امام الطلاب على مستوي طب بغداد او طب الكندي او غيرها من التخصصات التي جاءت كان امام الطلاب والطلبات فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب بعدما نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية معدلات القبول الموازي التي جاءت بالشكل التالي:-

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

نتائج القبول الموازي 2022

نتائج القبول الموازي 2022 لايزال يسعي بالتعرف عليها عدد كبير للغاية من الطلاب والطالبات السابق لهم الستجيل على القبول الموازي بعد ان تم الاعلان عن تفعيل امكانيات الوصول الى نتائج القبول الموازي امام نحو 35 الف حيث اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على وصول اعداد المتقدمين الى القبول الموازي الى هذ الرقم ليتم الاعلان عن قبول 22 الف طالب وطالبة