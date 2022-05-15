HERE رابط تسجيل رقم الموبيل على بطاقة التموين 2022 على موقع دعم مصر بالرقم القومي لتحديث بيانات بطاقة التموين

رابط تسجيل رقم الموبيل على بطاقة التموين 2022 على موقع دعم مصر بالرقم القومي نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم حيث يبحث عشرات الآلاف من سكان الجمهورية على خطوات تسجيل وتحديث وتفعيل بيانات بطاقة التموين على شكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان، حيث اصبح بشكل مؤخر رابط تسجيل رقم الموبيل على موقع دعم مصر تريند رقم 1 داخل الجمهورية لذا نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط تسجيل رقم الموبيل على بطاقة التموين 2022

رابط تسجيل رقم الموبيل على بطاقة التموين قد تم تفعيله من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك للاجل تحديث بيانات المواطنين الذين تنطبق عليهم الضوابط والشروط التي تتطابق لصرف دعومات بطاقة التموين، حيث حثت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة تحديث بيانات بطاقة التموين بإضافة رقم الهاتف من خلال موقع دعم مصر الرسمي او من خلال رقم الخط الساخن، على ان يجب ان يكون رقم هاتف صاحب متطابق ومسجل باسم صاحب البطاقة التموينية فى مختلف شركات الاتصالات، هذا وقد حثت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة ان تكون بطاقة ال تكون نشطة أثناء سير عملية تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين، على غرار هذا الامر نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية خطوات تسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر

خطوات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين

بامكانكم تسجيل رقم التليفون من خلال البدء فى إرسال رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقماً وذلك على رقم الخط الساخن وهو 9136 على ان يتم استقبال رسالتك بشكل وبصورة تلقائية، على ان يصبح بإمكانكم بعدئذ استكمال تسجيل بياناتكم على موقع دعم مصر من هنا واتباع الخطوات التالية:-