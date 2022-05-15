لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع المحافظات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعه الان مع حضراتكم حيث تعتبر نتائج القبول الموازي من النتائج التي يتزايد عليها البحث من قبل اكثر من 35 ألف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية حيث قد اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراً على قبول نحو 21 الف طالب واعلان ظهور تلك النتائج ونشرها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، عليه نوافيكم ونستعرض عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الآن خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج بشكل الكتروني ومبسط تماماً

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 لطلاب جميع المحافظات العراقية يباشرون عليه البحث نحو 35 ألف طالب وطالبة، حيث قد تم الإعلان عن تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بجانب موقع نتائجنا وناجح وكافة المواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية وذلك لتفعيل إمكانية الحصول على نتائج القبول الموازي على شكل ملفات pdf الامر الذي تسبب عليه ارتفاع عمليات البحث على جوجل للوصول الى تلك النتائج امام جميع الطلاب والطالبات حيث سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن خطوات وطرق الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي مطروحة الآن أمام جميع الطلاب والطالبات على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وتسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام حتى تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ كلية طب حمورابي : 98.33

١٥_ كلية طب ديالى : 98.50

١٦_ كلية طب كربلاء : 98.35

١٧_ كلية طب ذي قار : 98.67

١٨_ كلية طب كركوك : 98.50

١٩_ كلية طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.

مصاريف الجامعات العراقية