نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2022 || تعرف على موعد مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2022، تمكن الأهلي المصري اليوم من الفوز على نظيره وفاق سطيف في الدور النصف النهائي من البطولة في جولتي الذهاب والإياب، وبالتالي تمكن الأهلي المصري من الصعود للدور النهائي من البطولة، وهذا ما جعل المواطنين المصريين بشكل خاص والجماهير الإفريقية بشكل عام يبحثون عن موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2022، والذي هي موعد مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي، وسنوضح لكم في مقال اليوم موعد الجولة وكذلك القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2022

تمكن الأهلي المصري من التأهل للدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا هو الوداد المغربي، ويواجهون بعضهم البعض في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022، حيث سيتم إقامة الجولة على أرضية ملعب ستاد محمد الخامس بنهاية شهر مايو، وهذا ما جعل المواطنين مشجعي كرة القدم الإفريقية في القارة السمراء يبحثون عن موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2022، وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الإفريقية الموعد النهائي للبطولة ومكانها، حيث مقرر إقامتها الاثنين القادم الثلاثون من مايو لعام 2022 وذلك بدولة المغرب، وكان هناك اختلاف على مكان إقامة البطولة وكان مقرر أن يتم إقامتها في السنغال، ولكن اتحاد الكرة السنغالي اعتذر عن استضافة البطولة على أرضه.

القنوات الناقلة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022

ذكرنا لكم موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2022، تلك الجولة بين الأهلي المصري والوداد المغربي، وستقوم عدد من القنوات بنقل تلك الجولة على شاشتها، من بينها قناة بين سبورت الرياضية الثالثة، وكذلك قناة أون تايم سبورت، بالإضافة إلى عدد من القنوات المفتوحة الأخرى على القمر الصناعي يوتلسات 9 شرق.

وقد تمكن الأهلي المصري من تحقيق لقب البطولة عشرة مرات في تاريخه، وإن حدث هذه السنة فسوف تكون هذه المرة الثالثة على التوالي في الحصول على لقب دوري أبطالف إفريقيا، أما نظيره الوداد المغربي فقد حقق اللقب مرتين اثنين فقط، وكان آخر مرة حصل عليها بعام 2017 بعد أن تمكن من الفوز على الأهلي المصري، علمًا بأنه حصل على اللقب مرتين، بينما كان وصيف مرتين اثنين أيضًا.