نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “exclusiv” هنا أسماء المشمولين بالحج 2022 الأردن وزارة الأوقاف تعلن نتيجة قرعة الحج للأردنيين في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم ما يشغل عشرات الآف من الأردنيين المتقدمين للحج هذا العام، هو أسماء المشمولين بالحج 2022 الأردن، بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، عن قرب الانتهاء من إعداد كشوف المقبولين والبالغ عددهم 3600 أسم، من سعداء الحظ والذي انطبقت عليهم معايير الحج لهذا العام، بعد أن سمحت السلطات في المملكة العربية السعودية بالحج لمليون حاج هذا العام، من الداخل والخارج وفق شروط محددة، من أهمها السن وشرط التحصين ضد وباء كورونا المستجد.

كانت وزارة الأوقاف الأردنية قد أعلنت عن تقدم 20 ألف مواطن أردني للحج هذا العام، بعد أن فتت منذ فترة رابط التسجيل الإلكتروني للحج، لاختيار من بينهم العدد المقرر للمملكة وهو 3600 شخص، وكانت المملكة قد حددت ضوابط للحج من أهمها أن لا يزيد سن الحاج عن 65 عام ميلادي، ولا يكونوا من الذين أدوا الفريضة في السابق.

حددت المملكة العربية السعودية عدد حجاج هذا العام بمليون حاج من الداخل والخارج، مقسمين على النحو التالي 150 ألف حاج من حجاج الداخل، و عدد 850 ألف حاج من الخارج، موزعين على جميع الدول الإسلامية بنسب مختلفة، وقالت السلطات السعودية أن الحجاج من الخارج يجب أن يجروا فحص “بي سي أر”، وتكون نتيجته سلبية خلال 72 ساعة قبل مغادرتهم من بلادهم إلي المملكة.

"يشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكونوا:

1. من مواليد 15/ 7/ 1957 إلى مواليد 31/ 12 /1975 للأصيل والأصيلة.

2.لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

3.تلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة." — وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية – الأردن (@AwqafJordan) "يشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكونوا:

1. من مواليد 15/ 7/ 1957 إلى مواليد 31/ 12 /1975 للأصيل والأصيلة.

2.لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

3.تلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة." — وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - الأردن (@AwqafJordan) April 12, 2022

رابط أسماء المشمولين بالحج الأردن 1443/2022

الدخول على الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأسماء عبر بوابة الحج hajj.gov.jo .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للاستعلام “الاسم، الرقم الوطني، رقم طلب التسجيل.

النقر على زر بحث لتظهر أسماء المشمولين بالحج في 2022 بالأردن.

وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية

هي الجهة المسئولة عن تنظيم إجراءات الحج في المملكة الأردنية للمواطنين، وسوف تعلن خلال الساعات القادمة عن أسماء المقبولين لهذا العام، بعد الانتهاء من تحديد المستحقين من المتقدمين لأداء فريضة الحج داخل الأردن.

موعد إعلان نتائج الحج في الأردن

أعلنت وزارة الأوقاف منذ عدة أيام، عن قرب الانتهاء من إعداد كشوف أسماء المقبولين بالحج في المملكة، وقالت أن نتائج الحج سوف تعلن في بداية الأسبوع في منتصف شهر مايو الجاري، وتترقب المواطنين الإعلان عن النتائج بين لحظة وأخرى.