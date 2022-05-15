أوكرانيا تبحث مع أمريكا زيادة إمدادات الأسلحة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأوكرانى، دميترى كوليبا، اليوم الأحد، إنه التقى نظيره الأمريكى إنتونى بلينكن فى برلين، حيث ناقش معه زيادة المساعدات لأوكرانيا بما فى ذلك إمدادات الأسلحة.





وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، فقد نشر كوليبا صورة له مع بلينكن فى صفحته على "تويتر"، وكتب: "التقيت بلينكن فى برلين، وبحثنا زيادة إمدادات الأسلحة والمعدات الأخرى لأوكرانيا.. واتفقا على العمل الوثيق لكى تصل المنتجات الأوكرانية إلى المستهلكين فى بلدان آسيا وإفريقيا". وجاء اللقاء غير الرسمى لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى حلف الناتو، فى العاصمة برلين، اليوم الأحد.

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